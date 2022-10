CDT će pratiti lokalne izbore u nedjelju

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) sa 344 akreditovana posmatrača pratiće kvalitet sprovođenja izborne procedure na lokalnim izborima u nedjelju.

Izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica objasnio je da će ta nevladina organizacija izbore u Podgorici posmatrati na svim biračkim mjestima.

On je rekao da će CDT u preostalih 13 opština izbore pratiti kroz rad mobilnih timova koji će tokom dana obilaziti biračka mjesta po unaprijed pripremljenoj metodologiji.

“CDT će, u skladu sa svojim tehničkim kapacitetima, sve informacije relevantne za izborni proces na jednak, ravnopravan i jednostavan način učiniti dostupnim svima – građanima, listama koje učestvuju na izborima, medijskim kućama u zemlji, regionu i šire, kao i predstavnicima međunarodne zajednice”, naveo je Koprivica u saopštenju.

On je kazao da u toku izbornog dana neće organizovati klasične konferencije za novinare, ali da javnost neće biti uskraćena ni za jednu važnu činjenicu o izbornom procesu.

“Sve informacije o izborima – sprovođenje izborne procedure, odziv birača (osam puta u toku dana) i rezultate izbora u Podgorici – biće dostupni na našem portalu www.cdtmn.org, našim nalozima na društvenim mrežama i YouTube kanalu CDT Crna Gora”, rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, specifičnost te kampanje posmatranja izbora je što će omogućiti svim dobronamjernim građanima da, na svoj način, učestvuju u monitoringu izbora.

“Ovoga puta ćete imati priliku da budete dio pilot projekta formiranja izborne zajednice na našem YouTube kanalu, gdje nam možete saopštavati svoje utiske o glasanju, skrenuti pažnju na eventualna kršenja izborne procedure ili ugrožavanje vašeg biračkog prava”, rekao je Koprivica.

Koprivica je rekao da će njihovi akreditovani posmatrači i mobilne ekipe te navode provjeravati i procesuirati prema nadležnim državnim organima.

“Uživo ćemo odgovarati na pitanja koja se tiču zaštite vaših izbornih prava, objašnjavati vam nejasne djelove procedure glasanja, pomoći da pronađete na kom biračkom mjestu glasate, ukratko: biti vaš “servis” koji će pomoći da izborni dan prođe što kvalitetnije”, kazao je Koprivica.

Kako je naveo, na portalu Raskrinkavanje.me i YouTube kanalu će skretati pažnju na pojavu eventualnih dezinfomacija o izbornom procesu.

Koprivica je rekao da će tim Raskrinkavanje.me u toku izbornog dana i večeri raditi debanking lažnih vijesti, ukoliko se pojave.

On je istakao da je objektivno i tačno informisanje javnosti jedan od najvažnijih segmenata mirnog i demokratskog izbornog procesa.

“Nakon zatvaranja biračkih mjesta, javnost će imati priliku da veoma brzo dobije informacije o finalnom odzivu birača u Podgorici ali i da prati pristizanje rezultata sa svih biračkih mjesta. Takođe, radićemo i projekcije rezultata na reprezentativnom uzorku”, rekao je Koprivica.

Koprivica je dodao im je, da bi se kvalitetno sprovelo posmatranje izbornog procesa, pored akreditovanih posmatrača, potrebna i pomoć građana.

“Uključite se, i pišite nam o svim segmentima procesa i ne dozvolite nikome da ugrozi srž svakog demokratskog društva – vaše pravo na slobodan izbor. Krajnje je vrijeme da se sve progresivne snage udruže u odbrani temeljnih demokratskih vrijednosti! Glasajte slobodno i spriječite zloupotrebe”, poručio je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS