Čarapić: Neizvjesno formiranje vlasti u Budvi

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) participiraće u vlasti u Budvi samo ako to bude doprinosilo političkoj stabilnosti, kazao je šef poslaničkog kluba PES-a Vasilije Čarapić navodeći da je formiranje vlasti u tom gradu neizvjesno.

Čarapić je agenciji MINA rekao PES za sada nije učestovovao u pregovorima oko formiranja vlasti u Budvi.

“Izbori u Budvi pokazali su da neće biti lako formirati lokalnu vlast. Izborni rezultat je takav da su se karte izmiješale, ali ne na taj način da omogućavaju političku stabilnost nakon krize, tako da mislim da smo iz jedne krize ušli u drugu”, kazao je Čarapić.

On je naveo da će PES u Budvi participirati u vlasti samo ako to bude doprinosilo političkoj stabilnosti “ali trenutna situacija ne obećava”.

Odgovarajući na pitanje koja je od opcija, odnosno koalicija koje su nastala iz bivšeg Demokratskog fronta bliža PES-u, Čarapić je odgovorio da to ljudi koji su vodili kampanju mogu bolje da procijene.

“Iako prirodno je da gravitiramo prema onom ko nam je koalicioni partner, mi sada ne vidimo da ijedna od te dvije strane garantuje neku stabilnost”, kazao je Čarapić.

On je rekao da je jako neizvjesno formiranje vlasti.

“I otvoreno to kažem i da je možda izvjesnije ići u nove izbore. Mi ćemo biti konstruktivni ako se nađe model za stabilnost ukoliko ne, ne treba bježati od novih izbora ako su oni potrebni da se na neki drugi način podijele karte”, kazao je Čarapić.

Komentarišući stav dijela javnosti da je nosilac liste PES-a u Budvi Predrag Zenović, koji je i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), derogiran kandidaturom na lokalnim nivou, Čarapić je kazao da to nije tačno.

“Mislim da je jako hrabro da se neko ko ima državnu funkciju vrati lokalnoj samoupravi i uradi nešto za svoj grad. Komentari da je derogiran su netačni i maliciozni, jer je to čovjek koji je uradio puno za Crnu Goru”, rekao je Čarapić.

Prema njegovim riečima, Zenović će državu sigurno uvesti u EU.

“A mislimo da je i Budvu mogao da emancipuje na drugi način. Naša priča je autentična i nadamo se će građani, kada budu neki naredni, izbori vjerovati u nas”, dodao je Čarapić.

Komentarišući pismo koje su PES, “Za budućnost Andrijevice” i građanske liste “Za budućnost naše djece” i “Vasojevićki pokret ujedinjenja”, uputili Socijalističkoj narodnoj partiji i Demokratama, Čarapić je rekao da je to afirmativan korak.

“I ide se ka tome da se pošalje signal onoj strukturi koja je dobila najviše mandata da se formira vlast”, dodao je Čarapić.

Prema njegovim riječima, u Andrijevici je očekivano da dođe do formiranja vlasti.

“Može se govoriti o tome da ukoliko bude formirana vlast, ona može biti stabilna. Treba procijeniti da li je šta stabilnost održiva na duže, da li će trajati četiri godine, da li će ta koalicija raditi za interes građana, a ako neće, ni ti ne treba bježati od novih izbora”, rekao je Čarapić.

Komentarišući stav “Za budućnost naše djece” i “Vasojevićkog pokreta ujedinjenja”, da SNP i Demokrate ne mogu imati predsjednika opštine, Čarapić je rekao da su te dvije liste iznijele stav, “a bez njih nema vlasti”.

“Rekao bih da je to početni pregovarački uslov, vidjećemo da li će oni istrajati u tome ili ne, u svakom slučaju to je poruka za drugu stranu – da ukoliko želi koaliciju, moraće da daje neke ustupke”, rekao je Čarapić.

Govoreći o tome šta je rješnje krize u Glavnom gradu, Čarapić je rekao da je PES nije izazvao.

Čarapić je rekao da je PES dao kontekst toj krizi, a to nije loš rad administracije.

“Već je kontekst taj da (Jakov) Milatović možda sa (Dritanom) Abazovićem i nekim drugim partnerima, želi da destabilizuje Podgoricu da napravi štetu PES i stvori legitimnu osnovu za traženje izbora na državnom nivou, odnosno da se ide ka razbijanju koalicije koja vlada na državnom nivou”, smatra Čarapić.

Prema njegovoj ocjeni, i da se to desi, situacija će biti slična onoj u Budvi.

“Kontekst za naredni izborni proces je loš. Doći ćemo na to da moramo jedni sa drugim da razgovaramo i da se dogovaramo, i samo će biti teže uraditi ono što je bilo relativno uraditi nakon svrgavanja Demokratske partiji socijalista u Podgorici”, kazao je Čarapić.

On smatra da je sada motivacija za koaliranjem mala.

“I ne znam šta je nekom cilj. Mislim da je posrijedi puki revanšizam. Pozivam sve one koji razmišljaju u javnom interesu, da svoja partikularne potrebe da se politički pozicioniraju, stave po strani jer to nije u interesu građana”, zaključio je Čarapić.

