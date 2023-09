BS: Vlada da odbije predlog SO za Dan opštine Pljevlja

Podgorica, (MINA) – Pljevaljski odbor Bošnjačke stranke (BS) pozvao je Vladu da odbije predlog Skupštine opštine (SO) Pljevlja da se promijeni datum Dana opštine.

Odbornici Skupštine opštine Pljevlja podržali su izmjene Statuta kojima je predviđeno da od sada Dan opštine bude 27. oktobra, kada se proslavlja i vjerski praznik Sveta Petka.

Dan opštine Pljevlja do sada se proslavljao 20. novembra.

Iz Opštinskog odbora (OO) BS Pljevlja su kazali da je odluka odborničke većine u da u gradu koji se vijekovima ponosi multietničkim skladom i antifašističkim karakterom, za Dan opštine koji proslavljaju građani svih religija, proglasi vjerski praznik jedne vjerske zajednice, pokušaj nasrtaja na građanski i sekularni duh Pljevalja i pokušaj asimilacije.

“Priča o evropeizaciji, multietičnosti, antifašizmu, danas je pala na ispitu upravo u gradu koji se s ponosom dičio da je i multietnički i antifašistički”, kaže se u saopštenju.

Oni su istakli da takav odnos odbornika i partija koje su glasale da vjerski praznik jedne crkve bude zvaničan dan opštine svih građana Pljevalja, pa i Bošnjaka, nije korektan i nije u skladu sa našim vjekovnim dobrosusjedskim, prijateljskim i komšijskim odnosima.

“Zato, pozivamo Vladu Crne Gore, koja jedina ima zakonska ovlašćenja u konkretnom slučaju, da hitno reaguje, da odbije ovakav prijedlog SO Pljevlja i na taj način spriječi očigledan pokušaj asimilacije multietničkih Pljevalja”, poručili su iz BS.

