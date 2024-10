Božović: Želimo da nastavimo progres na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne smije da stane na putu zatvaranja pragovaračkih poglavlja 23 i 24, a Vlada želi da započeti progres bude nastavljen, rekao je ministar pravde Bojan Božović.

On se u Briselu sastao sa potpredsjednicom Evropske komisije (EK) Verom Jurovom, evropskim komesarom za pravosuđe Didije Rejndersom, kao i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Gert-Jan Kopmanom.

Božović je Televiziji Crne Gore rekao da je na svim tim sastancima više puta istaknuto da je Crna Gora uradila veliku stvar dobijanjem pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Ali isto tako nam je ukazano da Crna Gora ne smije da stane na putu zatvaranja pragovaračkih poglavlja 23 i 24. Želio sam da još jednom istaknem da ova Vlada, ali i generalno institucije u Crnoj Gori žele da progres koji je započeo bude nastavljen”, rekao je Božović, prenosi portal RTCG.

On je kazao da Evropska unija (EU) može da bude sigurna da u Crnoj Gori ima jasnog i stabilnog partnera.

Prema riječima Božovića, Crnu Goru u Briselu gledaju kao predvodnicu evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i žele da vide Crnu Goru kao buduću članicu EU.

“Crna Gora, nadamo se, će to postati 2028. godine”, poručio je Božović.

EK bi trebalo za nekoliko nedjelja da objavi Izvještaj za države Zapadnog Balkana, između ostalih i Crnu Goru, a Božović je kazao da ne očekuje iznenađenja.

“Zato što smo tokom ove kalendarske godine imali zaista i dnevnu komunikaciju sa EK, tako da u Izvještaju očekujemo da vidimo sve ono što smo i vidjeli. Nedostatke tamo gdje ih imamo i koji su nam poznati, ali isto tako želimo i očekujemo da ćemo vidjeti pohvale za urađeno, a pogotovo u pogledu pregovaračkih poglavlja 23 i 24”, poručio je Božović.

On je podsjetio da Crna Gora očekuje da do kraja godine zatvori još četiri poglavlja.

“Tako da se nadamo da ćemo u tom izvještaju vidjeti progrese i u tim pregovaračkim poglavljima, a samim tim i da ćemo do kraja ove kalendarske godine imati uspješno riješen i taj zadatak”, zaključio je Božović.

