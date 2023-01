Božović: Partije parlamentarne većine da se izdignu iznad uskostranačkih interesa

Podgorica, (MINA) – Partije aktuelne parlamentarne većine moraju se izdići iznad uskostranačkih interesa i predložiti zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima, ocijenio je poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović.

On je kazao da su predsjednički izbori posljednja etapa u potpunom razvlašćivanju Demokratske partije socijalista (DPS).

„Nakon predsjedničkih izbora, kada budu održani parlamentarni izbori, DPS će prvi put učestvovati u predizbornoj trci bez institucionalne prednosti koju su itekako koristili“, rekao je Božović agenciji MINA.

Kako je kazao, SNP je od početka razgovora o predsjedničkim izborima insistirao na zajedničkom kandidatu partija pobjednica sa prethodnih parlamentarnih izbora.

„Smatramo da je to najbolji recept za pobjedu u prvom krugu glasanja, bez obzira ko bude kandidat sa druge strane“, kazao je Božović.

On je rekao da u SNP-u ne vide razlog zbog kojeg lider Demosa Miodrag Lekić, ukoliko ne bi došlo do dogovora oko formiranja Vlade, ne bi dobio podršku parlamentarne većine kao predsjednički kandidat, ako je već dobio njihovu podršku kao mandatar.

Božović je kazao da vjeruju da se većina građana sjeća da je Lekić „pokraden“ na predsjedničkim izborima 2013. godine.

On smatra da bi pobjedom Lekića bila zadovoljena pravda.

„Ako bi kolege iz parlamentarne većine predložile nekog drugog kandidata, SNP ne bi bio prepreka dogovoru“, naglasio je on.

Božović je kazao da se više imena pominjalo kao potencijalni kandidati koji bi učestvovali u izbornoj trci za predsjednika i ponovio da SNP ostaje pri stavu da je najbolji recept za pobjedu u prvom krugu zajednički kandidat parlamentarne većine.

„Smatramo da se moramo izdići iznad uskostranačkih interesa“, rekao je Božović.

On je istakao da, ako druge partije budu predlagale svoje kandidate, SNP zadržava pravo da ima svog kandidata.

„U našoj partiji postoje ljudi koji bi bez dileme mogli da odgovore izazovima koje sa sobom nosi obavljanje funkcije predsjednika Crne Gore“, poručio je Božović.

Božović je kazao da u SNP-u vjeruju da je moguće postići dogovor oko kandidata za sudije Ustavnog suda.

Kako je naveo, preduslov je da se po strani ostave partijske interese i da se cijene isključivo kvalitet, nivo obrazovanja i iskustva kandidata.

„Ujedno ovo je i ispit zrelosti za političke subjekte, građani od nas očekuju da pronađemo rješenje za izlazak iz institucionalne krize“, rekao je Božović.

On je kazao da bi u suprotnom kriza bila produbljena i da bi se došlo u situaciju kao sada, da se ne mogu verifikovati rezultati sa lokalnih izbora zbog ustavnih žalbi.

„Niko ko želi dobro Crnoj Gori neće dozvoliti da dospijemo u takve okolnosti, u kojima bi imali potpunu blokadu sistema“, kazao je on.

Božović je podsjetio da je SNP prethodni put glasao za sva četiri kandidata i da u toj partiji smatraju da je to jedini put da se u potpunosti odblokira rad Ustavnog suda.

„Nadamo se da i ostale kolege dijele taj stav“, dodao je Božović.

