Bogdanović: Predložićemo Šaranovića za ministra unutrašnjih poslova

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora predložiće funkcionera te stranke Danila Šaranovića za ministra unutrašnjih poslova, saopštio je generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović koji je bio kandidat za tu funkciju.

“Zbog usložnjavanja zdravstvenog stanja dva člana najuže porodice, čije usložnjavanje je uslijedilo nakon kandidature, Demokrate će predložiti drugog kandidata za ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića”, naveo je Bogdanović u saopštenju.

On je kazao da je Šaranović u dosadašnjem radu u Skupštini i lokalnoj samoupravi dokazao kao neumoran borac protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Bogdanović je rekao da resor unutrašnjih poslova, za koji ga je Predsjedništvo Demokrata predložilo, zahtijeva posvećenost, maksimalnu operativnost i neumoran, cjelodnevan rad.

“Međutim, usljed takve zdravstvene situacije, smatram da trenutno ne mogu dati 100% posvećenosti potrebne za ovu izuzetno važnu poziciju”, istakao je Bogdanović.

On je naglasio da ta situacija ne znači odustajanje od obaveza prema građanima i državi.

“Naprotiv, u mjeri mogućeg, u skladu sa porodičnom situacijom, sa bilo koje funkcije koju budem obavljao, spreman sam nastaviti podržavati sve svoje kolege i budućeg ministra unutrašnjih poslova u svim naporima da se postigne bolja i sigurnija budućnost za našu Crnu Goru”, poručio je Bogdanović.

On je zahvalio kolegama na povjerenju koje su mu ukazali.

“Isto tako, građanima Crne Gore želim uspješne i nikad viđene reforme koje će rezultirati jačanjem naših institucija i uspješnim suočavanjem s izazovima koje imamo pred sobom, a posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, naveo je Bogdanović.

