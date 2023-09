Bogdanović: Ne bi glasali za izbor nove vlade ako bi presudan bio glas DPS-a

Podgorica, (MINA) – Demokrate ne bi glasale za izbor 44. Vlade Crne Gore, ako bi presudan glas bio sa izborne liste Demokratske partije socijalista (DPS), kazao je generalni sekretar Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović.

On je rekao da su riječi „ne DPS-u“, stvar integriteta Demokrata.

Bogdanović je istakao da je nemoguće uživati ugled i poštovanje bez očuvanja časti i integriteta u biografijama njihovih funkcionera.

„S nestrpljenjem i visokim očekivanjima gledam prema budućem kabinetu Milojka Spajića, ne samo kao dobru šansu za našu državu, već i kao neophodan korak u smjeru evropske budućnosti Crne Gore“, naveo je Bogdanović na Fejsbuku /Facebook/.

Kako je rekao, očekuje neupitnu podršku od svih poslanika i visoko rangiranih funkcionera Pokreta Evropa sad (PES), koji nijesu poslanici.

„Naročito onih koji trenutno drže ključ formiranja nove vlade i koji, prema svemu sudeći, imaju drugačiju viziju za 44. kabinet Spajića“, dodao je Bogdanović.

Kako je rekao, odgovornost za eventualno neformiranje vlade nije na onima koji žele sastav usmjeren prema evropskim vrijednostima i jasnom razvlašćenju DPS-a.

„Odgovornost, ako je ima, počiva na onima koji nijesu voljni slijediti usmjerenja i odluke organa sopstvenog političkog subjekta“, naveo je Bogdanović.

On je istakao da nema odstupanja od dosadašnjeg puta Demokrata.

„Naprotiv, ovaj moment je jasna potvrda kontinuiteta našeg političkog djelovanja, utemeljenog u našim kongresnim dokumentima. U tim tekstovima, kao što vam je poznato, jasno stoji: NE DPS-u“, rekao je Bogdanović.

On je upitao može li stranka koja ima tako kristalno jasne principe zadržati svoj integritet ako te principe pogazi.

„Može li ta stranka nastaviti da uživa poštovanje i ugled ukoliko ne sačuva čast i integritet u biografijama svojih funkcionera“, zaključio je Bogdanović.

