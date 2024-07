Berlinski proces najbolji model za ubrzanje EU perspektive

Podgorica, (MINA) – Berlinski proces predstavlja najbolji model za ubrzanje evropske perspektive Zapadnog Balkana, ocijenio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović dodajući da Crna Gora nastoji da bude kredibilan učesnik aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za zemlje regiona.

Ivanović je na konferenciji „Berlinski proces i regionalna saradnja: izazovi, mogućnosti i preporuke za Crnu Goru“, koju organizuje Crnogorska panevropska unija (CPEU), rekao da je regionalna saradnja jedan od prioriteta spoljne politike Crne Gore i važan katalizator za ostvarivanje drugih prioriteta države.

Konferencija je organizovana uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute forDemocracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Ivanović je istakao da su Zapadni Balkan i Jugoistočna Evropa u središtu crnogorske spoljno-političke agende u svim oblastima, od najvažnijeg cilja, a to je pristupanje Evropskoj uniji (EU) do aktivne i vidljive uloge Crne Gore u multilateralnim i regionalnim organizacijama.

„Berlinski proces predstavlja najbolji model za ubrzanje evropske perspektive Zapadnog Balkana“, poručio je Ivanović.

On je rekao da je Crna Gora aktivni učesnik u Berlinskom procesu.

„U prilog tome govori i činjenica da smo prvi u regionu ratifikovali Sporazum o mobilnosti. Svaka implementacija akata je izazovna i zahtjeva dosta rada. Svako usaglašavanje novih faza u integraciji je korak dalje ka EU“, naveo je Ivanović.

On je kazao da Crna Gora nastoji da ispuni sve obaveze u okviru Berlinskog procesa i da bude kredibilan učesnik kao i inicijator mnogih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za zemlje Zapadnog Balkana.

„Danas, deset godina od osnivanja tog važnog mehanizma, imamo priliku da sumiramo rezultate i osmislimo dalje aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju regionalnoj saradnji i bržoj EU integraciji“, dodao je Ivanović.

Opunomoćena ambasadorka Norveške u Crnoj Gori, Kristin Melsom kazala je da Berlinski proces nije alternativa članstvu u EU ali je dobra politička nadgradnja.

Ona je rekla da je Berlinski proces značajan za Zapadni Balkan i da je to više od serija samita i sporazuma.

„To je strateški okvir kako bi se prevazišli istorijski izazovi i prešlo u prosperitetnu budućnost u EU“, kazala je Melsom.

Prema njenim riječima, Berlinski proces bio je od ključne važnosti za promovisanje političke stabilnosti i saradnju zapadno-balkanskih država i rješavanju bilateralnih problema.

To je, kako je dodala, dovelo do stabilnijeg regiona.

„Berlinski proces ima neosporan doprinos transformaciji Zapadnog Balkanu u zadnjoj deceniji. Važno je da se nadogradimo na ova postignuća sa dodatnom predanošću“, rekla je Melsom.

Predsjednica CPEU Gordana Đurović je rekla da je u fokusu njihovog projekta jačanje glasa civilnog društva i jačanje procesa evropskih integracija zemalja regiona.

Ona je navela da je studija Prednosti berlinskog procesa u odnosu na alterantivne regionalne inicijative, istraživala različite aspekte regionalne saradnje.

Đurović je poručila da Crna Gora mora ostati na fonu svojih spljnopolitičkih pozicija i raditi na jačanju dobrosudjedstva i regionalne saradnje.

Projektna menadžerka SMART Balkan projekta i članica Centra za promociju civilnog društva, Dajana Cvjetković, rekla je Berlinski proces treba da približi zemlje Zapadnog Balkana jednu drugoj.

Ona smatra da je civilno društvo isključeno iz politika u gotovo svim zemljama regiona.

„Politike bez civilnog društva nijesu socijalne nego isključivo političke i ekonomske. Nijesu tu da obezbijede kvalitet života građana nego da se ostvare neki drugi ciljevi“, ocijenila Cvjetković.

Ona je rekla da je Berlinski proces nije samo proces koji je započeo prije deset godina i sačinjava nekoliko dokumenata.

„To je proces koji iza sebe vuče niz procesa koji su nama znatno potrebni“, kazala je Cvjetković.

Ona je kazala da postoji dosta nerazumijevanje o tome kako se uključiti u Berlinski proces.

„Zato Smart Balkans projekat radi na jačanju uloge organizacija civilnog društva, podstiče rad baziran na činjenicama. Svjedoci smo da u eri tehnologije, svako se usuđuje da donosi površne zaključke, što nam više šteti nego doprinosi zbližavanju“, dodala je Cvjetković.

Ona je pozvala na aktivno uključivanje civilnog društva ne samo u Berlinski proces.

„Jer je važno da razvoj zemlje bude u vezi sa kvalitetom života građana“, poručila je Cvjetković.

Publikacija „Prednosti berlinskog procesa u odnosu na alterantivne regionalne inicijative“ biće dostupna na web stranici https://smartbalkansproject.org/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS