Bečić: Spremni smo da ispunimo zahtjeve opozicije za sprovođenje popisa

Podgorica, (MINA) – Vlada je spremna da ispuni zahtjeve opozicije za sprovođenje popisa, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić i ocijenio da bi bojkot u tom slučaju značio zloupotrebu popisa u političke svrhe.

Bečić je u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti kazao da je uvjeren da će tokom ovog mjeseca biti izabran sedmi sudija Ustavnog suda i riješeno pitanje funkcionalnosti najveće sudske instance.

On je, upitan strahuje li da se priča o popisu može završi bojkotom dijela politčkih subjekata, rekao da su iz opozicije saopštili da žele članstvo u opštinskim popisnim komisijama i da njihovi predstavnici učestvuju u njima.

“Kako da ne, vrlo smo spremni da u se kratkom roku pristupi realizaciji tog zahtjeva i da ti predstavnici onda učestvuju u radu komisija koji će raspisati još jedan poziv za popisivače, i neka slobodno podstaknu sve ljude da učestvuju i sprovode popis”, naveo je Bečić, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da su spremni za uvođenje softvera gdje će kroz tri sistema zaštite svako moći da ima zaštitu i da provjeri da li su podaci zloupotrijebljeni.

Upitan da li je Sporazum vladajuće koalicije test za međusobno povjerenje i ispunjavanje svih obaveza države, Bečić je odgovorio da onaj ko želi da se igra sa NATO, EU, spoljnom i bezbjednosnom politikom Unije, otpriznavanjem država, neće vršiti vlast jer vlast nije igračka.

Na pitanje da li će bilo koje kršenje sporazuma od potpisnika biti sankcionisano sa njegove strane i da li će biti uvod u raskid sporazuma i obaranje Vlade, on je kazao da će apsolutno insistirati na strogom poštovanju sporazuma.

“I budite sigurni – ko god bude htio da se igra sa našim evroatlanstkim putem, NATO integracijama, evropskim integracijama, stoprocentno usklađenosti sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, sa otpriznavanjem država, sa prozapadnim kursom države, taj neće vršiti vlast, jer vlast nije igračka”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, ko čuva sporazum, taj čuva i vlast.

