Bečić: Nastavljamo dinamiku evrpskih uspjeha

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nastavlja dinamiku evropskih uspjeha, jer generacijsku i istorijsku priliku, koja je iznad bilo kog partijskog i pojedinačnog interesa, država ne smije propustiti, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović su se, u okviru radne posjete Briselu, sastali sa komesarkom za ravnopravnost, spremnost i reagovanje u kriznim situacijama, Hađom Labib.

Kako je saopšteno iz Vlade, Labib je čestitala na postignutim rezultatima Crne Gore i dodala da se nada da će istim putem nastaviti.

„Čestitam, vi ste zemlja predvodnica na putu ka Evropskoj uniji (EU) i ovo je ambicija koju moramo zajedno da ostvarimo“, rekla je Labib.

Bečić je kazao da pamti susret sa Labib nekoliko dana nakon što je formirana 44. Vlada, tada u funkciji ministarke vanjskih poslova Belgije koja se pripremala da preuzme predsjedavanje EU.

“Trenutak našeg preuzimanja vlasti bio je veoma izazovan. Zatekli smo gotovo blokiran evropski put i brojne institucije u državi. Međutim, tada smo zajedno istakli da napornim radom možemo napraviti velike promjene. Upravo se to i desilo“, rekao je Bečić.

On je podsjetio da je tokom belgijskog predsjedavanja, između ostalog zahvaljujući i veoma posvećenom i prijateljskom pristupu Labib, napravljena istorijska prekretnica dobijanjem IBARA-a.

Bečić je naveo da je nakon toga, krajem prošle godine, poslije sedam godina stagnacije, Crna Gora zatvorila tri pregovaračka poglavlja.

„Nastavljamo dinamiku evropskih uspjeha, jer ovu generacijsku i istorijsku priliku koja je iznad bilo kog partijskog i pojedinačnog interesa ne smijemo propustiti”, istakao je Bečić.

On je, govoreći o postignućima u oblasti zaštite i spasavanja, rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ispunilo sve obaveze iz poglavlja 27.

„Ispunjavamo i sve obaveze u okviru Mehanizma unije za civilnu zaštitu, a uspješna organizacija Evropskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, prije par mjeseci u Crnoj Gori, koji je okupio delegacije iz oko 50 zemalja je svojevrsno priznanje za našu zemlju i u ovoj oblasti”, saopštio je Bečić.

Šaranović je kazao da je podrška EU u prethodnom periodu bila izuzetno značajna, jer su „kroz razne programe i projekte bili u prilici da obuče kadar u sistemu zaštite i spašavanja za adekvatno i pravovremeno djelovanje.

„Ali i da izvršimo nabavku neophodne opreme, prije svega, za zaštitu i spašavanje od poplava i požara“, dodao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, aktivnosti ministarstva bi bile značajno ojačane nabavkom dodatnog helikoptera, za šta su konkurisali u okviru raspisanog poziva Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO), a odgovor očekuju već na ljeto.

