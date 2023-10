Bečić kandidat za zamjenika premijera, Koprivica za potpredsjednika Vlade

Podgorica, (MINA) – Lider Demokrata Aleksa Bečić kandidat je te partije za zamjenika premijera za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, dok je Momo Koprivica predložen za potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, odlučilo je Predsjedništvo stranke.

Predsjedništvo je, kako je saopšteno iz te partije, jednoglasno odlučilo i da Boris Bogdanović bude kandidat za ministra unutrašnjih poslova, a Dragan Krapović za ministra odbrane.

Za ministarku kulture i medija predložena je Tamara Vujović, dok je Vladimir Martinović kandidat za ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

U saopštenju se navodi da Predsjedništvo smatra da će, kroz pozicije koje su im povjerene, kadrovi Demokrata postaviti temelje za sveobuhvatnu transformaciju crnogorskog društva.

„S ovim izborom čvrsto stremimo prema našem evropskom identitetu i budućnosti, uvjereni u neupitnu pripadnost našoj evropskoj zajednici“, kaže se u saopštenju.

Iz Demokratske Crne Gore su naveli da su, uz duboko razumijevanje trenutka u kojem se Crna Gora nalazi, svjesni imperativa evropskih integracija i kredibilnog članstva u NATO, kao ključnog koraka ka budućnosti.

Evropski put, kako su kazali, nije samo politička aspiracija, već iskrena težnja da se Crna Gora uskladi sa vrijednostima i standardima koje Evropska unija zastupa.

„Ove integracije nijesu samo administrativni proces, one su odraz naše želje za snažnijom demokratijom, ekonomskom stabilnošću i socijalnom pravdom“, poručile su Demokrate.

Prema njihovim riječima, izlazak iz krize zahtijeva jasnu viziju, odlučnost i jedinstvo.

„Svjesni težine situacije, shvatamo da samo stabilna i odlučna Vlada može premostiti postojeće prepreke i usmjeriti nas ka napretku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da formiranje nove Vlade nije samo promjena vlasti, već prekretnica i sveobuhvatan iskorak ka redefinisanju naših državnih prioriteta i ambicija.

Iz Demokratske Crne Gore su kazali da su svjesni odgovornosti koja im je povjerena i da prepoznaju značaj bezbjednosnog sektora i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije za stabilnost i prosperitet države.

„Odlučno smo posvećeni jačanju institucionalnih mehanizama, uspostavljanju strožih regulatornih okvira i razvijanju sveobuhvatne strategije koja će osigurati da Crna Gora ostane ne samo zaštićena, nego i otporna na sve unutarašnje i spoljne prijetnje“, poručili su iz te partije.

Kako su naveli, u toj misiji, ključna je saradnja s građanima, civilnim sektorom i međunarodnim partnerima.

„Jer samo zajedničkim naporima možemo postaviti temelje sigurne, transparentne i prosperitetne budućnosti za sve nas“, zaključuje se u saopštenju Demokrata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS