Anđušić: Rok za potpisivanje Zakona o predsjedniku ističe sjutra u ponoć

Podgorica, (MINA) – Rok da predsjednik države Milo Đukanović potpiše Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku ističe sjutra u ponoć, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić, navodeći da se Demokratski front (DF), u žurbi da izoluje Crnu Goru, zabrojao.

Iz DF-a su ranije kazali da Đukanoviću večeras u ponoć ističe rok da potpiše izmjene Zakona.

Anđušić je na Tviteru /Twitter/ naveo da se DF-u toliko žuri da izoluje Crnu Goru i blokira njen put ka Evropskoj uniji, da su se čak i zabrojali.

„Pošto su u žurbi zaboravili da broje, podsjećam da rokovi teku od utorka, kada je dostavljen materijal predsjedniku, što znači da rok za dostavljanje ukaza ističe sjutra u ponoć“, objasnio je Anđušić.

On je rekao da su „pučisti iz DF-a, kao kolovođe antievropskog djelovanja, dodatno potvrđuju namjere i planove ovakvim zabrojavanjem“.

