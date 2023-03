Zirojević: Aktuelna vlast sistem prilagođava svojim sitnim interesima

Podgorica, (MINA) – Aktuelna vlast sistem prilagođava svojim sitnim interesima, tako ga urušavajući stostruko više od onih koje su ranije kritikovali, smatra portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

On je kazao da je ključna odlika ove vlasti da zakone ne donosi radi građana i sistema.

“Oni su jedan zakon pokušali da donesu da bi vršiteljki dužnosti vrhovne državne tužiteljke produžili mandat”, rekao je Zirojević agenciji MINA.

On je naveo da su drugim zakonom promijenjeni uslovi za odlazak u penziju samo kako bi u penziju otišao bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Time je, kako je dodao, poslat u penziju i sudija Ustavnog suda i blokiran taj sud.

“Zakon o predsjedniku donijeli su da bi “preskočili” Ustav u normi koja im je smetala. Oni jednostavno zakone mijenjaju zarad jednog slučaja koji im je od interesa, a kako je svaki slučaj različit, time proizvedu na hiljade drugih problema koje potom ne umiju da riješe”, rekao je on.

Zirojević smatra da to nije državnička vlast koja razmišlja o sistemu.

“Ovo je populistička skupina koja sistem prilagođava svojim sitnim interesima, tako ga urušavajući stostruko više od onih koje su ranije kritikovali. Uostalom, to je jedino što populizam i umije: čini vam usluge na vaš račun”, kazao je Zirojević.

On je ocijenio da su vanredni parlamentarni izbori posljednja opcija za rješavanje političke situacije u Crnoj Gori, zato što se partije većine boje nove preraspodjele moći na političkoj sceni.

“Cijenim pak da nije nužno ni loše to što ih ne možemo odvojiti od pozicija”, kazao je Zirojević.

Tako je jer, kako je rekao, građani imaju priliku da na djelu gledaju na šta je sve većina spremna da bi zadržala vlast.

“Da navodne zelene partije koaliraju sa krajnjom desnicom, da navodne građanske i evropske partije zaustave potpuno proces integracija, da partijsko zapošljavanje pretvore u zaštitni znak za svega dvije godine”, naveo je Zirojević.

Prema njegovim riječima, da bi zadržale vlast, partije većine spremne su da rade sve ono za šta su se decenijama kleli da će eliminisati čim “zasjednu”.

Zirojević je kazao da će glasači svoja iznevjerena očekivanja znati da kazne, baš kao što su kaznili i anomalije predavgustovske vlasti.

“Da, možda vlast kvari, ali nije se za dvije godine ovoliko moglo iskvariti ništa što kvarenju nije bilo sklono”, dodao je on.

Komentarišući mogućnost da mandatar Miodrag Lekić sastavi svoj kabinet, shodno izmjenama Zakona o predsjedniku, Zirojević je kazao da to nije nemoguće, iako je malo vjerovatno.

“Jedino u šta možemo biti sigurni je da sa ovom vlašću ni u šta sigurni ne možemo biti. A podsjećam vas i da se sve ove prekompozicije zasnivaju na vjerovatno neustavnom Zakonu o predsjedniku”, naveo je Zirojević.

On je, komentarišući ideju koja se pominjala – da se rekonstruiše vlada koja je u avgustu izgubila povjerenje u parlamentu, rekao da je to pravni i svaki drugi nonsens.

Taj nonsens, prema riječima Zirojevića, služi kao posljednji pokušaj da se Vlada održi još neko vrijeme, ne bi li iskoristila poluge vlasti za podizanje sopstvenog rejtinga.

On je naveo da je nemoguće rekonstruisati nešto što je palo.

“Namjera da se toga posla prihvati čovjek koji je već imao dva propala eksperimenta od vlada i koga podržava tri odsto građana i deset poslanika, istovremeno pokazuje potpuno odsustvo stida u politici”, kazao je Zirojević.

On je rekao da je nevjerovatna drskost sa kojom je zaposjeo fotelju premijera “neko sa par procenata podrške”.

“I to neko ko je sjedio u vladama ili ih vodio dok se gasio MNE Airlines, država gurala u dužničko ropstvo da bi se pokrilo populističko povećanje plata, vlade mijenjale svakih par mjeseci, a u javnoj upravi zapošljavalo preko deset hiljada partijskih kadrova”, naveo je Zirojević.

On je, odgovarajući na pitanje kakve reakcije međunarodnih partnera Crne Gore očekuje, kazao da je prije par mjeseci nikad jasnije rečeno da Demokratski front nije partner zapada.

“Kako se planirana nova vlada ili takozvana rekonstrukcija ne može obaviti bez njih, to je jasno da premijera, kao i čitavu vladajuću većinu, Evropa interesuje koliko i lanjski snijeg”, rekao je Zirojević.

To je, kako je istakao, jedan od razloga za urgentno održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali i dominaciju evropskog, građanski orijentisanog političkog spektra na predsjedničkim.

