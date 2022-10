Abazovićev predlog za smjenu ministara pravno-politički nonsens

Podgorica, (MINA) – Predlog premijera Dritana Abazovića za smjenu ministara odbrane i vanjskih poslova, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, je pravno-politički nonsens kojim se podriva ustavni poredak Crne Gore, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista.

Poslanica te stranke Suzana Pribilović kazala je da je predlog za smjenu Konjevića i Krivokapića, Abazovićev najnoviji bestidni udar na pravni poredak Crne Gore.

“Takvim šarlatanskim potezom odlazeći premijer nastavlja da pomjera granice. Diverzantski odnos prema institucijama manifestuje i kroz podrivanje ustavnog poretka”, navela je Pribilović.

Kako je rekla, sam postupak da takav predlog pošalje ka parlamentu, koji je izglasao nepovjerenje njegovoj Vladi, posljedica je Abazovićeve sinergije neznanja, nekompetentnosti i malicioznosti u odnosu na pozitivnopravne propise države.

“Po svim pravilima parlamentarne demokratije i ustavno-pravnog poretka Crne Gore, taj očajnički Abazovićev potez je pravno-politički nonsens”, smatra Pribilović.

To je, kako je kazala, klasično obesmišljavanje i podrivanje političkog sistema.

Pribilović je rekla da je, saglasno odredbi sadržanoj u Ustavu, Vladi Abazovića već prestao mandat izglasavanjem nepovjerenja u Skupštini.

“To dalje implicira da je inicijativa za ponovni “prestanak mandata” pojedinim ministrima notorna pravna besmislica?!“, navela je Pribilović u saopštenju.

Ona je kazala da se tumačenjem istog člana Ustava, zaključuje da aktuelna Vlada ima isključivo jedan zadatak, a to je “nastavak rada Vlade do izbora nove”.

Kako je navela Pribilović, i pored kolokvijalne upotrebe, ne postoji tehnički mandat Vlade.

“To nas vodi do nedvosmislenog zaključka da je stvar demokratske i političke kulture manir da Vlada kojoj je prestao mandat, a time i legitimitet, vrši vlast u ime građana, kao izvornih nosilaca suvereniteta, i obavlja samo neizbježne, tehničke poslove”, kazala je Pribilović.

Prema njenim riječima, to posebno važi za Vladu kojoj je mandat prestao, ne zbog nekog drugog razloga, već zbog izglasavanja nepovjerenja.

“Odlazeći premijer bez dostojanstva i, što je najznačajnije, bez legitimiteta, uz sve afere čiji je akter, i na ovaj način pokušava da šokira domaću i međunarodnu javnost, jasno upućujući poruku da je na sve spreman, pa i da gazi Ustav, kako bi se svetio i pokušao da zataška svoju ulogu u najnovijim aferama”, zaključila je Pribilović.

