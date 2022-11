Abazović: Zabrinut sam izvještajima o eksplozijama projektila i žrtvama u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je ozbiljno zabrinut izvještajima o eksplozijama projektila i žrtvama u Poljskoj.

U eksploziji u selu Przevodovu na istoku Poljske, u blizini granice sa Ukrajinom, poginule su dvije osobe.

AP je prenio da je visoki američki obavještajni zvaničnik rekao da je eksplozija nastala zbog ruskih projektila koji su prešli u Poljsku, dok je rusko ministarstvo odbrane negiralo izvještaje da su njihovi projektili pogodili poljsku teritoriju.

“Ozbiljno zabrinut izvještajima o eksplozijama projektila i žrtvama u našem poljskom savezniku. Iskreno saučešće našem prijatelju Poljskoj. Čvrsto stojimo sa svim NATO saveznicima”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

