Abazović: Volio bih da vidim Ćalović Marković na poziciji mandatara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je spreman sad da povuče ako se nađe premijer koji će na isti način da odgovori borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da bi na poziciji mandatara volio da vidi direktoricu MANS-a Vanju Ćalović Marković.

„Moramo da vidimo kompletnu strukturu vlade. Oni su srušili Vladu bez plana, to jest imaju plan i ne znaju kako da ga realizuju“, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, predstavnici URA-e koji učestvuju u pregovorima imaju sva ovlašćenja.

„Ne možemo izaći iz krize ako neko ima dogovor sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), ako neko ima neke preuzete obaveze“, kazao je Abazović.

Kako je naveo, cilj rušenja Vlade je da se stvori većina od najmanje 49, koja treba da posluži za izbor vrhovnog državnog tužioca.

„Da bude smijenjena (Maja) Jovanović, i da osoba koja dođe na njeno mjesto smijeni specijalnog državnog tužioca“, dodao je Abazović.

Upitan da li će biti postignut dogovor stare parlamentarne većine, Abazović je rekao da je u ovom trenutku mehanizam u rukama predsjednika države Mila Đukanovića.

„Čak iako se postigne neki dogovor, on (Đukanović) ustavno može da da mandat nekome drugome. Možda nekome iz DPS-a, predstavnicima manjinskih naroda, nezvisnom kandidatu. O tome se moralo razmišljati ranije“, kazao je Abazović.

On je naveo da o tome ko će ponijeti odgovornost za eventualni neuspjeh u dogovoru, treba građani da procjenjuju.

„Ko je odgovoran, to je jednostavno otkriti. Tih 50 koji su srušili Vladu, oni su odgovorni, jer je trebalo prvo da osmislile koncept nove vlade. To bi bilo odgovorno“, smatra Abazović.

On je rekao da ako Đukanović ne da mandat nikome, ide se u izbore.

„Komplikuje situaciju što nemamo jednog sudiju Ustavnog suda. Apelujem na poslanike da izaberu Sudski savjet i Ustavni sud“, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da je danas u Osnovnom državnom tužilaštvu davao izjavu povodom navoda sa sjednice Vlade od 6. jula na kojoj je, obraćajući se ministru odbrane Rašku Konjevića, rekao „da nije vama do Temeljnog ugovora nego pravde, vi se ne plašite Temeljnog ugovora, plašite se Europola“.

Abazović je kazao da je u prijavi navedeno da on zna za kivična djela koja nije prijavio.

„Ja imam sumnju u mnoga krivična djela, računajući i Željezaru, ali nisam ovlaščeno lice da pravim istragu. Stojim pri tome da ljudi koji su rušili Vladu nijesu je rušili zbog Temeljnog ugovora nego jer se plaše pravde“, dodao je Abazović.

On je kazao da su poslanik DPS-a Predrag Bošković i Konjević „politički zaštitinici šverca cigareta“.

„Konjević i Bošković konstantno pružaju političku zaštitu takvoj politici. Napadaju sektor bezbjednosti, svaki dan su to radili, Konjević više kad nije bio ministar, sad manje. Ne žele da se institucije izdignu i da počne da funcioniše ruka pravde“, rekao je Abazović.

On je upitao zašto se Konjević nije oglašavao povodom hapšenje bivše direktorice Plantaža Verice Maraš i bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Abazović je rekao da se u vezu sa Boškovićem mogu dovesti i neki drugi slučajevi, podsjećajući da je bio dugo godina na čelu komisije za dodjelu stanova.

On je kazao da će se vidjeti hoće li Državno tužilaštvo pozvati i Đukanovića povodom slučaja oko njegovog prvog miliona ili za neke druge stvari.

Komentarišući hapšenje bivše direktorice Puteva Violete Klikovac, Abazović je naveo da je to odličan početak kampanje koalicije okupljenje oko DPS-a „Svi za naš grad“.

„Danas je počela da se osipa lista, svi za naš Spuž, svi za naš kriminal“, kazao je Abazović.

On je rekao “da misli da Podgoričani neće ekstremistu za gradonačelnika”.

„Mislim da nam je potreban gradonačelnik, Europejac, evropsko lice, jedan drugi pristup u vođenju Glavnog grada. Glavni grad ima veću refleskiju od lokalne zajednice“, kazao je Abazović.

On je, komentarišući izjavu američke ambasadorke Džudi Rajzing Rajnke da političari ne bi trebalo da kritikuju medije sa čijim izvještavanjem se ne slažu, naveo da ne napada medije niti medijske poslenike.

„Napadam ljude koji napadaju mene, odgovaram da bi ljudi čuli drugu stranu, osuđujem sve napade na sve medije. Treba da podijelimo odgovornost oko ambijenta netrpeljivosti“, dodao je Abazović.

