Abazović: Krajnji trenutak da se pokaže solidarnost EU

Podgorica, (MINA) – Evropa bez Zapadnog Balkana ne može biti cijela i krajnji je trenutak da se, oživljavanjem procesa proširenja, pokaže solidarnost i vrati atraktivnost Evropske unije (EU), poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

Abazović je nakon panela “Jugoistočna Evropa: Može li postojati stabilnost i prosperitet u regionu?”, koji se održava u Atini, u izjavi za Ekonomist kazao da je sa liderima Zapadnog Balkana imao produktivan razgovor o značaju procesa proširenja.

“Zemlje Zapadnog Balkana biće punopravne članice EU ili će ostati crne rupe, što će otvoriti prostor za negativni uticaj velesila. Naša želja je da odaberemo prvu opciju”, rekao je Abazović.

On je kazao da zemlje Zapadnog Balkana žele da završe svoj dio posla, ali i da EU institucije to prepoznaju i podrže region.

“Bez Zapadnog Balkana, Evropa ne može biti cijela i krajnji je trenutak da se pokaže solidarnost i doprinese vraćanju atraktivnosti EU, time što će se proces proširenja ponovo aktuelizovati” rekao je Abazović.

On je podsjetio da je EU izgubila jednu državu članicu u prethodnom periodu.

“Sada, nakon deset godina, bilo bi dobro da se počne razmišljati o novim članicama. Po mom sudu, države poput Crne Gore su savršene da se to ostvari”, kazao je Abazović.

On je, tokom boravka u Atini, dao izjavu i za Euronews, navodeći da Crna Gora ima velike ambicije da riješi probleme povezane sa pravosuđem.

“Ako je jedna država savršen kandidat za oživljavanje procesa proširenja, to je Crna Gora. Možemo samo da pozitivino doprinesemo regionu ali i EU. Nakon ove krize u Istočnoj Evropi, nadam se da mnoge države EU razumiju da mi treba da učinimo nešto sa procesom proširenja”, smatra Abazović.

Upitan da li postoji bojazan da će situacija sa Sjevernom Makedonijom uticati na proces proširenja Crne Gore, on je rekao da nije zabrinut u pogledu toga.

“Ipak, zabrinuti smo zato što Sjeverna Makedonija mora toliko da čeka na otvaranje pregovora. Uradili su mnogo, promijenili ime države, sproveli mnoge reforme. Iz naše perspektive, Sjeverna Makedonija i Albanija moraju da počnu proces pregovora”, rekao je Abazović.

Prema njegovim riječima, to može biti još jedna pozitivna vijest za region.

Abazović je kazao da, ukoliko se proces proširenja ne završi, Zapadni Balkan može postati igralište za velesile.

“To se već desilo, prethodnih godina smo imali takve primjere. Velesile uvijek imaju neke ciljeve, to nije nepoznanica. Ipak, EU mora da ostvari pozitivan uticaj”, rekao je Abazović.

On je kazao da niko ne traži odstupanje od načela da proces proširenja mora biti zasnovan na zaslugama.

“Želimo da pristupni proces bude zasnovan na zaslugama, ali kada završimo svoj dio posla neko treba to da prepozna. U suprotnom, ostavlja se mnogo prostora za negativne uticaje Rusije, Kine, ostalih velesila. To je veoma loše za ideju zajedničke Evrope”, zaključio je Abazović.

