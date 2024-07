Abazović ide na sastanak sa Milatovićem

Podgorica, (MINA) – Lider Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović prisustvovaće sastanku koji je inicirao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Iz GP URA su na društvenoj mreži X naveli da će se Abazović odazvati pozivu Milatovića u vezi dijaloga oko evropske agende.

“Članstvo u Evropskoj uniji je najvažniji spoljnopolitički cilj države i svi politički subjekti se moraju odgovorno i državnički odnositi prema tom pitanju”, poručili su iz GP URA.

Učešće na sastanku potvrdio je i lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković, dok su iz Pokreta Evropa sad, Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije saopštili da se neće odazvati pozivu Milatovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS