Abazović: EU da oživi proces proširenja

Podgorica, (MINA) – Zapadnom Balkanu se može desiti isto što se desilo u Ukrajini i zato Evropska unija (EU) treba da oživi proces proširenja, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je, kako prenosi Pobjeda, na Varšavskom bezbjednosnom forumu, rekao da narod Ukrajine ne brani samo sebe, već pravo da sami biraju svoj put.

Abazović je ocijenio da EU mora da oživi proces proširenja, ako želi da ostane atraktrivna za nove članice.

“Ako želimo da se osjećamo sigurnije u kontekstu Rusije, sjutra Kine ili neke treće zemlje, mislim da bi EU trebala da donese odluku da oživi proces proširenja”, rekao je Abazović.

On je kazao da je sada vrijeme za veće koalicije i da je svijetu potreban veći nivo saradnje.

“Danas mala Crna Gora je zemlja koja ima najveći broj izbjeglica iz Evrope, shodno svojoj veličini – pet odsto i ponosni smo na to”, rekao je Abazović.

Kako je rekao, Crna Gora izdvaja 14 odsto svog vojnog budžeta za pomoć Ukrajini.

“Kada bi svaka evropska zemlja to učinila kao Crna Gora, rat bi bio završen za dvije tri nedelje. Uvijek kada pričamo o podršci nekom gledamo u sopstveno dvorište da vidimo šta mi možemo da uradimo”, rekao je Abazović.

On smatra da je odluka da Crna Gora bude dio NATO-a jednako važna kao odluka da država želi da bude dio EU.

“To je ekstremno važno za male zemlje, ali mislim da danas imamo toliko izazova, i mislim da naše zemlje ne mogu biti izvan kolektivnog sistema bezbjednosti”, ocijenio je Abazović.

On je, govoreći o situaciji na Kosovu, rekao da sve države regiona žele da se situacija između Srbije i Kosova riješi.

Abazović je kazao da Rusija traži nova žarišta u Evropi i to, kako je dodao, treba sve da zabrine.

“I kada pričamo o proširenju, ne pričamo o tome samo zato jer nam se sviđa da budemo dio demokratske grupe zemalja, istina to donosi dosta mogućnosti ali to je i pitanje bezbjednosti. U tom smislu da nije dobro da budemo izolovani”, naveo je Abazović.

Govoreći o sankcijama Rusiji, Abazović je rekao da Crna Gora prati sankcije EU kada je u pitanju Moskva.

On je rekao da vjeruje da to ne stvara preveliki pritisak na režim u Moskvu da bi ih natjerao da prekine rat u Ukrajini.

Abazović je kazao da će Crna Gora nastaviti da sprovodi paket sankcija koji ima i EU.

