Abazović: Članstvo Finske ojačaće sigurnost Alijanse

Podgorica, (MINA) – Članstvo Finske u NATO-u znatno će ojačati sigurnost Alijanse, kazao je premijer Dritan Abazović.

Turski parlament odobrio je u četvrtak nacrt zakona kojim se Finskoj dozvoljava ulazak u NATO, nakon što su to prehodno uradili i parlamenti svih preostalih članica Alijanse.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da Crna Gora pozdravlja završetak procesa ratifikacije prijema Finske u NATO.

“Članstvo Finske znatno će ojačati sigurnost Alijanse. Radujemo se daljem unapređenju naše saradnje, kao prijatelji, a uskoro i kao saveznici”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS