Politička stabilnost uslov napretka Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost uslov je napretka i prosperiteta Crne Gore, poručeno je u razgovoru predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića sa ambasadorom Mađarske Jozefom Neđešijem.

Iz DPS-a je saopšteno da su Živković i Neđeši konstatovali da predsjedavanje Mađarske Evropskom unijom (EU) predstavlja šansu za Crnu Goru, kako bi brže i efikasnije napredovala u procesu pristupanja toj zajednici evropskih država.

“U srdačnom i konstruktivnom razgovoru sagovornici su razmijenili mišljenje o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj državi”, navodi se u saopštenju.

Živković je kazao da je, nažalost, Crna Gora izložena stalnim političkim nestabilnostima, koje ometaju evropski put države.

On je ocijenio da značajan i svakako najuticajniji dio vladajuće većine tendenciozno podriva političku stabilnost države, podstiče identitetske podjele i stvara tenzije u društvu, koje negativno utiču na njen ekonomski i politički razvoj.

“Dvojica sagovornika su konstatovali da je politička stabilnost uslov napretka i prosperiteta Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Živković i Neđeši su ocijenili da je EU cilj koji Crna Gora može relativno brzo da dosegne, ukoliko se svi politički subjekti fokusiraju na evropsku agendu i ispunjavanje uslova za članstvo, a prije svega ukoliko država ima stabilnost koja će omogućiti nesmetano odvijanje tih procesa.

Neđeši je kazao da je pristupanje zemalja Zapadnog Balkana EU visoko na listi prioriteta mađarskog predsjedavanja Unijom.

On je naglasio da je vitalni interes EU da ima stabilan i pouzdan region kao partnera u svom neposrednom okruženju.

