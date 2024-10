Politička participacija žena praćena patrijarhalnim stavovima i predrasudama

Podgorica, (MINA) – Politička participacija žena u Crnoj Gori praćena je patrijarhalnim stavovima, predrasudama, ali i brojnim izbjegavanjima zakonskih propisa, koja sputavaju njihov aktivizam, ocijenjeno je na forumu „Politička slika Crne Gore: Stvarna ili fingirana demokratija“, koji je organizovala Građanska alijansa (GA).

Programski direktor GA Milan Radović rekao je da ove godine, pored 22. generacije Škole političkih studija, sa radom počinju i polaznice prve generacije Akademije za žene u politici, čiji je program posvećen dominantno lokalnim temama.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Lejla Dervišagić kazala je da ove godine Savjet Evrope slavi 75 godina od osnivanja, što je prilika da se vidi šta su države članice uradile do danas i šta se još može uraditi da se sačuvaju zajedničke vrijednosti.

Ona je, kako je saopšteno iz GA, istakla da je centralna tema Foruma – rodna ravnopravnost, vrlo značajna za tempo demokratskog razvoja u Crnoj Gori.

Poslanica Demokratske partije socijalista Zoja Bojanić Lalović je, na panelu „Žene u Parlamentu: Igra brojeva ili stvarni uticaj“, poručila da od žena upravo zavisi kako će biti tretirane u određenoj političkoj organizaciji.

Ona je istakla da se u crnogorskom društvu još vjeruje da je ženi mjesto u kući, a ne u politici.

Poslanica Bošnjačke stranke Edina Dešić ocijenila je da demokratija u Crnoj Gori, iako je još u tranzicionoj fazi, sazrijeva i da se vide pomaci u odnosu na deset godina ranije.

„Kada pogledamo sve grane vlasti, možemo da kažemo da nikada nijesmo imali ženu za predsjednicu ili premijerku, te pozicije su ostale nedostižne za ženu i na tome treba da radimo“, kazala je Dešić.

Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić istakao je da je danas ženama vrlo teško da se bave politkom, jer su izložene raznim pritiscima i brutalnom ponašanju, što se može vidjeti kroz razne komentare na društvenim mrežama.

„Žene su potrebne u politici, imaju prostora, ali je neophodna solidarnost, poštovanje, kultura i potreba da se jedni prema drugima odnosimo dobronamjerno, jer ćemo samo tako postići bolje rezultate“, rekao je Šćekić.

Predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša naveo je da je skretao pažnju na devijacije u prethodnom periodu vezane za neispunjavanje zakonskih obaveza da najmanje 30 odsto žena bude zastupljeno na izbornoj listi.

Prema njegovim riječima, žene u crnogorskom parlamentu su napravile značajan iskorak osnivanjem Ženskog kluba.

Mugoša smatra da je potreban sistemski, a ne individualni odgovor na “satanizaciju” koju one doživljavaju na društvenim mrežama.

„Panelisti su ocijenili i da je razvojem digitalnih platformi došlo do hiperprodukcije onlajn stigmatizacije žena, s ciljem da se utiša njihov glas u javnim prostoru“, kaže se u saopštenju.

Sa foruma je poručeno da je Strategija medijske pismenosti neophodan alat, kojim će društvo preventivno djelovati na negativne pojave koje donosi digitalno doba.

