Policija traga za osumnjičenim za silovanje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije tragaju za R.R. koji je osumnjičen da je izvršio krivično djelo silovanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić preduzeli intenzivne aktivnosti nakon što im je ženska osoba prijavila da je silovana.

Kako su naveli, sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podogorici, po čijem je nalogu su pretresene prostorija koje koristi R.R.

„Nakon povratnog informisanja o preduzetim radnjama, postupajući tužilac je kvalifikovao krivično djelo silovanje i naložio da se R.R. uhapsi“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da se R.R., tokom radnji sa ciljem lociranja i hapšenja, nije zaustavio na znak stop službenika policije, već se udaljio iz gradskog područja u pravcu periferije.

“Za njim policija intenzivno traga”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS