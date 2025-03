Policija će donijeti plan hitnih preventivnih mjera kako bi osujetila prekidanje suđenja

Podgorica, (MINA) – Uprava policije donijeće plan hitnih preventivnih mjera na podizanju nivoa bezbjednosti u zgradi Višeg, Apelacionog i Vrhovnog suda, kako bi osujetila namjere osoba motivisanih prekidanjem suđenja, odlaganjem ročišta i u krajnjem nedonošenjem presuda u zakonskom roku.

To je saopšteno iz Uprave policije nakon što je ranije danas prijeteći mejl o postavljenoj eksplozivnoj napravi, za koji je utvrđeno da je lažan, stigao na adrese Višeg, Apelacionog i Vrhovnog suda.

»Uprava policije će donijeti plan hitnih preventivnih mjera na podizanju nivoa bezbjednosti u ovim objektima, kako bi onemogućili odnosno osujetili namjeru osoba koje na ovakav način izazivaju uznemirenost javnosti i destruktivno djeluju na organe za sprovođenje zakona, motivisani prekidanjem suđenja, odlaganjem ročišta i u krajnjem nedonošenjem presuda u zakonskom roku«, kaže se u saopštenju.

Uprava policije će, kako se dodaje, od predsjednika nadležnih sudova zatražiti sedmičnu listu zakazanih ročišta za suđenja članovima visokorizičnih kriminalnih grupa, kako bi svojim kontinuiranim aktivnostima prevenirali takve situacije.

»Plan hitnih preventivnih mjera će podrazumijevati mjere fizičko-tehničke zaštite i po procjeni, pa čak i ako to podrazumijeva svakodnevni protivdiverzioni pregled suda, i prije podnošenja prijave, kako bi na efikasan način održali režim rada u ovim objektima«, navodi se u saopštenju.

Uzimajući u obzir i činjenicu da se radi o štićenim objektima sa 24-časovnim obezbjeđenjem, u sklopu plana preventivnih mjera i aktivnosti, kako su najavili iz policije, uspostaviće se standardne operativne procedure za procjenu nivoa rizika.

»Odnosno cijeniti postojanje realne prijetnje a vodeći se stalnim prisustvom policijskih službenika i sprovedenim mjerama protivdiverzione zaštite«, dodaje se u saopštenju.

Na taj način će se, kako su rekli iz policije, minimizirati uticaj destruktivnog djelovanja i smanjiti nivo bezbjednosnog rizika, odnosno isključiti eventualna evakuacija zaposlenih, bez prekidanja suđenja, stvaranjem osnova za nesmetani i efikasan rad sudova.

»Službenici policije će u realnom vremenu, u koordiniranim aktivnostima nadležnog državnog tužilaštva i Grupe za visokotehnološki kriminal preduzimati izviđajne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela i identifikaciji i procesuiranju izvršilaca«, zaključuje se u saopštenju.

