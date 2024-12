Pokret za Podgoricu pozvao PES, Demokrate i ZBCG na razgovor

Podgorica, (MINA) – Pokret za Podgoricu pozvao je predstavnike koalicije Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata, kao i liste Za budućnost Podgorice, na sastanak o formiranju vlasti u Glavnom gradu.

“U cilju razmatranja programskih osnova za formiranje nove vlasti u Podgorici, pozivamo kolege iz Koalicije PES – Demokrate i ZBCG na sastanak”, navodi se u saopštenju Pokreta za Podgoricu.

Oni su kazali da očekuju konstruktivan i odgovoran pristup čiji rezultat će, kako su naveli, biti formiranje odgovorne gradske uprave, na korist svih Podgoričanki i Podgoričana.

Sastanak bi, kako su saopštili, trebalo da bude održan sjutra u 19 sati.

