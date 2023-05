Pokrenut disciplinski postupak protiv FK Sutjeska

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG) pokrenula je postupak protiv Fudbalskog kluba (FK) Sutjeska zbog, kako je saopšteno, nedoličnog ponašanja njihovih navijača uoči utakmice finala Kupa Crne Gore.

Iz FSCG su osudili skandiranje navijačke grupe Vojvode prilikom dolaska na Gradski stadion u Podgorici, navodeći da je taj događaj potisnuo u drugi plan izuzetnu fudbalsku utakmicu i veliku borbu igrača dva tima.

Kako su dodali, ponašanje navijača bacilo je i sjenku na sjaj trofeja koji su osvojili igrači i stručni štab Sutjeske.

“Arsenal i Sutjeska dali su primjer kako igrači treba da se ponašaju u utakmici velike važnosti. Sa druge strane, van stadiona, Vojvode su pokazale kako navijačka grupa, bilo kad i bilo gdje, ne smije i ne treba da se ponaša”, navodi se u saopštenju.

Iz FSCG su rekli da fudbal sa sobom nosi rivalstvo, kako među klubovima tako i među navijačkim grupama.

“Rivalstvo pomaže svima da budu bolji, da se ulaže maksimum sposobnosti kako bi bili bolji od protivnika. Ali rivalstvo nije mržnja, niti smije biti”, istakli su iz FSCG.

Oni su kazali da razumiju navijačku strast, podržavaju ljubav prema rodnom gradu i klubu i da se raduju svakoj prilici u kojoj se ta strast i ljubav manifestuju na civilizovan način.

Iz FSCG su rekli da su pjesme, skandiranja i navijačke koreografije posvećene klubu ili gradu, lišene omalovažavanja bilo koga po bilo kom osnovu, najljepši ukras fudbalskih predstava, ali da su se prilikom dolaska navijačke grupe Vojvode na utakmicu finala Kupa Crne Gpre čule skandalozne i apsolutno neprihvatljive poruke.

Skandiranje te grupe, kako su naveli iz FSCG, predstavlja suštu suprotnost vrijednostima koje promoviše fudbal i nepoželjno je na stadionima i oko njih.

“Takvo skandiranje mora naići na osudu kompletnog crnogorskog društva, ali i na adekvatnu reakciju nadležnih državnih organa”, istakli su iz FSCG.

Oni su kazali da je Disciplinska komisija, na osnovu prijave Komisije za bezbjednost i sigurnost, pokrenula disciplinski postupak protiv FK Sutjeska zbog nedoličnog ponašanja njihovih navijača.

Iz Saveza su velikom broju navijača Sutjeske, koji vole i podržavaju svoj klub bez ispoljavanja mržnje prema drugima, čestitali trijumf u Kupu Crne Gore.

“Vjerujemo da su ga oni proslavili pjevajući samo o svom klubu”, zaključuje se u saopštenju.

