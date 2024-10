Pokrenuli kampanju o psihološkoj sigurnosti medijskih radnika

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) pokrenuo je kampanju čiji je cilj jačanje svijesti o značaju psihološkog blagostanja zaposlenih u medijima.

Iz SMCG su rekli da je tehnološki napredak značajno olakšao pristup informacijama i unaprijedio radne uslove zaposlenima u medijima, ali da se, uprkos poboljšanjima, novinari i medijski radnici suočavaju sa sve većim izazovima koji negativno utiču na njihovo mentalno zdravlje i psihološko blagostanje.

“Iz tog razloga, SMCG je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, pokrenuo kampanju kako bi podigao svijest o problemima i podržao medijske radnike koji se svakodnevno suočavaju sa tim izazovima”, navodi se u saopštenju.

Iz SMCG su rekli da brz tempo rada, zgusnuti rokovi, stalna izloženost stresnim situacijama i potencijalno traumatičnim događajima, kao i sve veći pritisak za proizvodnju sadržaja, doprinose rastućoj pojavi sindroma izgaranja i drugih psiholoških poteškoća.

„Sindrom izgaranja, poznatiji kao burnout, naročito je ozbiljan problem, jer može uticati na sposobnost novinara da obavlja posao efikasno i bez kompromisa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da stalna izloženost stresu i prijetnjama može uzrokovati dugoročne mentalne probleme, uključujući anksioznost i depresiju.

„Zato je od esencijalne važnosti medijskim radnicima pružiti adekvatnu psihološku podršku, kako bi se spriječili ozbiljniji zdravstveni problemi i omogućilo im se da nastave svoj rad u sigurnim uslovima“, istakli su iz SMCG.

Oni su kazali da servis psihološke podrške podrazumijeva savjetovalište, edukacije, kampanje i pružanje individualnih i grupnih terapija.

“SMCG je, u saradnji sa Misijom OEBS-a, nedavno objavio publikaciju “Priručnik za bolje razumijevanje psihološkog blagostanja zaposlenih u medijima” čiji su autori psihološkinja Dragana Đokić i novinar i urednik Milorad Ivanović”, dodaje se u saopštenju.

Iz SMCG su naveli da je Priručnik, koji je dostupan na linku: https://sindikatmedija.me/publikacije/prirucnik-za-bolje-razumijevanje-psiholoskog-blagostanja-zaposlenih-u-medijima/, prvi sveobuhvatni dokument koji mapira izazove za zaposlene u medijima, ali i dalje precizne smjernice kako bi se pružila pomoć kolegama i koleginicama.

Oni su kazali da je cilj Sindikata da osnaži zaposlene da se brinu o svom psihološkom blagostanju, ali i da podstakne menadžment i liderstvo da prepoznaju važnost te teme i aktivno rade na stvaranju radnih okruženja koja podržavaju psihološko blagostanje zaposlenih.

