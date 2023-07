Podrška EU za NVO u vrijednosti od pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Projekti 39 nevladinih organizacija (NVO) dobili su podršku ReLOaD programa za ideje koje će direktno unaprijediti kvalitet života lokalnih zajednica, saopšteno je iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Iz UNDP-a su kazali da će, između ostaog, Pljevlja dobiti botaničku baštu, Kolašin funkcionalno sportsko penjalište, a Podgorica i Zeta radionice koje će pripremiti djecu sa autizmom za školu.

„Nikšić dobija mobilne timove podrške za osobe sa invaliditetom, a Herceg Novi podsticaj za razvoj ženskog preduzetništva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na konkursima, koji su bili otvoreni u aprilu i maju, komisija od 87 pristiglih aplikacija odabrala najuspješnije, u ukupnoj vrijednosti od 508 hiljada EUR.

Iz UNDP-a su kazali da regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) prepoznaje važnost rada NVO u omogućavanju kvalitetnog pružanja javnih usluga, ali i nedovoljnu saradnju lokalnih samouprava i civilnog sektora u regionu.

S tim u vezi, kako su rekli, kroz ove grantove i transparentnu metodologiju, ReLOaD uspostavlja konkretna partnerstva opština i NVO.

Projektna menadžerka ReLOaD2 programa u Crnoj Gori, Dženana Šćekić, navela je da je cilj programa veće učešće građana, pogotovo mladih, u procesima donošenja odluka.

Prema njenim riječima, više od stotinu projekata koji su podržani u okviru obje faze ReLOaD dokazuju da, uz povoljno okruženje, civilni sektor može da stvara zajednicu po mjeri građana na kreativan i inovativan način.

„Kreiran je prvi digitalni turistički vodič kroz Budvu, podržani Omladinski klubovi i brojne aktivnosti i inicijative mladih, otvorene pješačke staze na Bjelasici, Ljubišnji i Vranjini, osnovan prvi Društveni klub za osobe sa invaliditetom u Nikšiću, aktiviran Klub Penzionera u Andrijevici i još mnogo toga“, navela je Šćekić.

Ona je kazala da je do 11. septembra ove godine otvoren i regionalni poziv za NVO.

Kako je saopšteno, poziv predstavlja priliku za NVO sa Zapadnog Balkana da sarađuju i osmišljavaju projekte za osnaživanje mladih.

Iz UNDP-a su kazali da su prioritetne oblasti volontiranje mladih, angažman unutar i među zajednicama, regionalna saradnja mladih i razmjena, kao i mobilnost mladih.

Kako su naveli, odobreni projekti dobiće novac u rasponu od 30 hiljada EUR do 60 hiljada EUR.

ReLOaD program finansira Evropska unija.

Program sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava, udruženih u pet klastera: Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi i Kotor, Zajedno za sjever – Andrijevica i Berane, Klaster Tara – Mojkovac, Kolašin i Pljevlja, Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine, Središnji region – Podgorica, Cetinje, Zeta i Danilovgrad.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS