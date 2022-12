Podgorica, (MINA) – Podrška Evropske unije (EU) Crnoj Gori je neupitna, ali država treba da iskoristi narednu godinu i intenzivira reformske aktivnosti ka što skorijem članstvu,

ocijenjeno je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića sa izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Toninom Piculom.

Kako je saopšteno iz Ministrstva unutrašnjih poslova, susret u Briselu je bio prilika za razgovor o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori.

“Sagovornici su se usaglasili da je Crna Gora lider kada su u pitanju evropske integracije, ali da odgovornim pristupom treba rješavati probleme deblokade institucija, kao i da je podrška EU Crnoj Gori neupitna”, navodi se u saopštenju.

Picula kazao je da je kriza u Ukrajini obnovila značajnije interesovanje unutar EU za dalja proširenja.

On je istakao da Crna Gora treba da iskoristi narednih godinu i intenzivira reformske aktivnosti ka što skorijem članstvu u EU.

Picula je pohvalio je posjetu Adžića Ukrajini, kojom je, kako se navodi, pokazao da zvanična Crna Gora baštini EU vrijednosti i slijedi EU politike.

On se osvrnuo na preporuke EP, iz kojih se, kako je rekao, vidi da Crna Gora i njeni građani i prije ulaska u EU moraju osjetiti benefite članstva.

Adžić je naglasio da je Vlada Crne Gore spremna da pravi kompromise kako bi ubrzala evropski put, ali nije spremna na kompromise sa kriminalom.

“On se zahvalio na podršci koju Picula u kontinuitetu pruža Crnoj Gori na putu ka EU i izrazio očekivanje da će ona biti još intenzivnija u budućem periodu”, navodi se u saopštenju.

