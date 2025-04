Podrška djevojčicama u STEM oblastima pitanje vizije društva

Podgorica, (MINA) – Podrška djevojčicama u STEM oblastima nije pitanje brojeva i statistike, već pitanje vizije društva u kojem želimo da živimo, poručila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), ona je to rekla na tribini održanoj u susret Danu djevojčica, na kojoj su kompanija One, Ministarstvo javne uprave, MPNI i IPC Tehnopolis okupili 150 učenica i učenika iz crnogorskih osnovnih škola.

U saopštenju se navodi da je kroz video reditelja Gojka Berkuljana poslata jasna poruka da je mjesto djevojčica među kodovima, zvjezdama i idejama.

“Njegove heroine iz prošlosti i sadašnjosti, spajajući nauku i maštu tvrde da granice postoje samo dok u njih vjerujemo”, dodaje se u saopštenjju.

Jakšić Stojanović je naglasila da je obrazovanje najmoćnije sredstvo kojim mijenjamo svijet.

„Drage djevojčice, pitajte, maštajte, sumnjajte, sanjajte, stvarajte, budite hrabre i smjele i vjerujte u sebe. Jer mi beskrajno vjerujemo u vas”, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je, obraćajući se dječacima, kazala da je sigurna da će upravo oni biti podrška i oslonac svojim drugaricama.

“Jer svaka djevojčica zaslužuje da bude ohrabrena i podržana”, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je dodala, samo zajedno mogu sanjati velike snove i stvarati svijet u kojem svi imaju jednake šanse.

“Podrška djevojčicama u STEM oblastima nije pitanje brojeva i statistike – to je pitanje vizije društva u kojem želimo da živimo”, poručila je Jakšić Stojanović.

U kompaniji One, kako je istaknuto na tribini, vjeruju u snagu znanja i inovacija koje nastaju kada se spoje različite perspektive, kada tim čine i djevojke i momci koji su slobodni da pitaju, griješe, uče i kreiraju.

Izvršni direktor te kompanije Branko Mitrović kazao je da je važno da čuju da znanje nema pol, niti granicu.

„Ova priča počela je odavno, kad su žene ulazile u svijet nauke, programiranja, inženjerstva. Tiho, nepozvane, često bez ikakve podrške. Ali sa vjerom i hrabrošću da ne prihvate tuđa ograničenja kao svoja”, rekao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, upravo to i oni žele.

“Mnogo puta sam se pitao – kako to da je toliko djevojčica briljantno u matematici, u školi, na takmičenjima, a kasnije ih tako malo ima u ICT-ju? Odgovor je jednostavan – nismo ih dovoljno podržali”, kazao je Mitrović.

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Naim Đokaj rekao je da su u državnoj upravi i na tržištu rada ICT profesije dominantne.

“Pa vas podržavamo da vjerujete u sebe i ostvarujete svoje snove. Kad ima motivacije i talenta, granice i podjele ne postoje”, rekao je Đokaj.

Direktor IPC Tehnopolis, Đorđije Malović, istakao je da je ponosan zbog toga što ta institucija daje doprinos kampanji.

„Ove godine, IPC Tehnopolis je partner u kampanji koju sada već tradicionalno iznosi i promoviše kompanija One. Vjerujem da će i to postati dio te tradicije, jer bi upravo naše iskustvo edukativnog rada sa najmlađima trebalo da bude garancija značajnog doprinosa”, rekao je Malović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS