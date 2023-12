Podrška Crne Gore evropskom putu Ukrajine i BiH

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, kao predvodnica na putu evropskih integracija, spremna da Ukrajini i Bosni i Hercegovini (BiH) prenese iskustva i pruži ekspertizu u pregovaračkom procesu, poručio je potpredsjednik Vlade Momo Koprivica na sastanku sa ambasadorima tih država.

Kako je saopšteno iz Vlade, Koprivica je na sastanku sa ukrajinskim ambasadorom Olehom Herasimenkom naglasio da Crna Gora i Ukrajina u kontinuitetu njeguju odlične prijateljske odnose na svim nivoima.

“Istakao je da naša vrata ostaju otvorena za ukrajinski narod, uz nedvosmisleno pružanje podrške kada je u pitanju očuvanje teritorijalnog integriteta te zemlje i izražavanje iskrenog saosjećanja za ukrajinski narod, koji prolazi kroz veliko stradanje“, navodi se u saopštenju.

Koprivica je podsjetio da je Crna Gora prva zemlja van Evropske unije (EU) koja je donijela Odluku kojom se omogućava privremena zaštita osoba iz Ukrajine, kao i da je član i osnivač Parcijalnog ugovora Savjeta Evrope za Registar štete izazvane agresijom Rusije na Ukrajinu.

Herasimenko se, kako se navodi, zahvalilo Crnoj Gori na nesebičnoj podršci i izdvojio je kao primjer solidarnosti sa ukrajinskim narodom, od početka jednog od najtežih trenutaka u istoriji te zemlje.

On je istakao da bi podrška Crne Gore bila od izuzetnog značaja kada su u pitanju obaveze koje očekuju Ukrajinu u pregovaračkom procesu s EU.

Herasimenko je naglasio da bi punopravno članstvo bila snažna poruka svim kandidatima da je pregovarački proces živ.

Koprivica se, kako se navodi, osvrnuo na uspjehe koje je Ukrajina zabilježila kada je u pitanju EU agenda i istakao da je Crna Gora na raspolaganju u cilju prenošenja iskustva, kao i pružanja ekspertize u pregovaračkom procesu.

Iz Vlade je saopšteno da je na sastanku Koprivice sa ambasadorom BiH Branimirom Jukićem konstatovano da su odnosi dvije države prijateljski, ojačani zajedničkim vanjskopolitičkim prioritetima u pogledu regionalne saradnje i integracije u EU.

Navodi se da postoje veliki interesi za unapređenje i proširenje saradnje, naročito kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, poboljšanje turističkih potencijala, koji bi imali značajne ekonomske efekte.

Koprivica je kazao da postoji snažna volja Crne Gore u pogledu zajedničke kontrole graničnih prelaza, kao i pronalaženje zajedničkih pravnih i tehnoloških rješenja koja bi vodila ka suzbijanju korupcije i drugih ilegalnih aktivnosti.

Jukić je, kako se navodi, istakao da je Crna Gora predvodnica u procesu evropskih integracija, dodajući da BiH podržava članstvo Crne Gore u EU.

„To bio bio snažan podsticaj za ubrzanje demokratskih i ekonomskih reformi u regionu“, ocijenio je Jukić i dodao da su Crna Gora i BiH lijep primjer dobre saradnje dvije države.

