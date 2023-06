Podnijeće tužbu zbog kršenja Poslovnika o radu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Klubovi odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokratske partije (SDP) i Socijaldemokrata (SD) u Skupštini Glavnog grada podnijeće tužbu Upravnom sudu zbog, kako su kazali, kršenja Poslovnika o radu lokalnog parlamenta.

Iz tih klubova su saopštili da vladajuća većina nije uspjela da obezbijedi kvorum za rad današnje sjednice Skupštine Glavnog grada, na kojoj je bilo predviđeno izjašnjavanje o tridesetak važnih pitanja za građanke i građane Podgorice.

“Očigledno je da se katastrofalni politički odnosi među konstituentima koalicije više ne mogu sakriti”, kaže se u saopštenju.

O tome, kako su dodaje, svjedoči i činjenica da, za današnju sjednicu, nijedan odbornik nije najavio odsustvo.

Iz odbornićkih klubova su istakli da nije bilo “objektivnih” razloga za nemogućnost obezbjeđivanja kvoruma.

“Budući da je vladajuća većina nastavila sa radom iako prethodno nije usvojen dnevni red, jer nije bilo potrebne većine glasova za to, odbornički klubovi DPS, SDP i SD podnijeće tužbu Upravnom sudu zbog grubog kršenja Poslovnika o radu Skupštine Glavnog grada”, navodi se u saopšenju.

Kako se pojašnjava, bez glasanja o dnevnom redu u cjelini, Skupština nije mogla započeti sa radom, niti donositi odluke.

“Sve odluke, koje Skupština usvoji bez kvoruma i suprotno propisima su protivzakonite”, ističe se u saopštenju.

U odborničkim klubovima smatraju da će primjena protivzakonito usvojenih odluka izazvati nesagledive pravne posljedice i moguće brojne tužbe, koje će se plaćati iz budžeta Glavnog grada.

“Nesposobnost nove uprave Glavnog grada da obezbijedi većinu odbornika će očito ponovo plaćati građani Podgorice”, zaključuje se u saopštenju.

