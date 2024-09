Podizanje spomenika Amfilohiju neće doprinijeti multivjerskom i multietničkom skladu

Podgorica, (MINA) – Podizanje spomenika mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću neće doprinijeti multivjerskom i multietničkom skladu u Beranama i Crnoj Gori, smatraju u Bošnjačkoj stranci (BS).

Ministri iz redova BS-a i albanskih partija napustili su današnju sjednicu Vlade.

Iz BS-a je saopšteno da su ministri iz te partije napustili sjednicu nakon što nije postignuta saglasnost oko dnevnog reda na kom je bila i tačka oko davanja saglasnosti Opštini Berane za podizanje spomen obilježja Amfilohiju.

Iz te stranke su rekli da nijesu saglasni sa podizanjem spomenika, navodeći da se u sekularnoj i građanskoj Crnoj Gori takvim pitanjima mora pristupiti sa mnogo više senzibiliteta.

Oni su kazali da razumiju religiozni odnos dijela građana Crne Gore prema Amfilohiju, ali da smatraju da u sekularnoj i građanskoj Crnoj Gori i u multietničkoj i multivjerskoj sredini kakva je Berane, tim temama treba pristupati sa mnogo više senzibiliteta.

“Posebno imajući u vidu da, zbog najblaže rečeno kontroverznih izjava koje je Amfilohije imao o muslimanima i drugim vjerskim i etničkim zajednicama u Crnoj Gori, podizanje spomen obilježja neće doprinijeti multivjerskom i multietničkom skladu u Beranama i Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Iz BS-a su poručili da ostaju posvećeni građenju Crne Gore kao mjesta suživota i tolerancije, kao i sekularne, građanske, evropske i euroatlanske Crne Gore kao države vladavine prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS