Podignuta optužnica protiv osumnjičenih za krijumčarenje cigareta

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je danas optužnicu protiv šest osoba, osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić saopštio je da je optužnica protiv M.R, R.R, M.S, M.M, M.V. i J.M. predata Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici.

On je rekao da je optužnica podignuta, jer je iz prikupljenih dokaza utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je M.R. 2020. organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi postali ostali okrivljeni, a koja je djelovala tokom te i naredne godine, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (BiH), sa ciljem krijumčarenja cigareta.

„Tako što su se prenosile preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, a potom prodavale, rasturale i prikrivale na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine, radi sticanja nezakonite dobiti i moći“, navodi se u saopštenju.

U optužnici je, kako je kazao Radonjić, predloženo da se okrivljenima produži pritvor.

