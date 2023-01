Podignuta optužnica protiv 27 okrivljenih za međunarodno krijumčarenje kokaina

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 27 osoba zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz SDT-a, optužnica za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije podnijeta je protiv L.C., F.R., D.G., N.P., N.G., S.M., R.V., I.A., J.V., M.R., B.V., M.L., J.E., S.A., S.M.2, A.D., Ž.D., M.Đ., V.R., T.B., N.M., V.L., N.M.2, A.M., D.Ž., D.M. i Z.G..

Navodi se da je protiv okrivljenih F.R. i N.P. optužnica podnijeta i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv D.G. za dva pomenuta krivična djela.

„Okrivljenima se stavlja na teret da su kao organizatori ili članovi kriminalnih organizacija, sa jasno određenim ulogama i zadacima, čije je djelovanje planirano u međunarodnim razmjerama, na duže vrijeme i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, učestovali u krijumčarenju većih količina kokaina, pomorskim putem od Atlantika prema Evropi“, precizira se u saopštenju.

Iz SDT-a su podsjetili da su aktivnosti nadležnih državnih organa Crne Gore i međunarodnih partnera, rezultirale otkrivanjem i zaplijenom 592,9 kilograma (kg) kokaina na brodu „Yemeya“, krajem maja 2019. godine u luci Horta, u Portugalu.

Kako dodaju, zaplijenjeno je i 411 kg kokaina na brodu „Nadudama“, u teritorijalnim vodama Obale Slonovače i 5.108,26 kg kokaina, na brodu „Aressa“ tokom februara 2020. godine, na Arubi.

U optužnici je predloženo da se okrivljenima D.G., N.P., N.G., S.M., R.V., B.V., J.E. i F.R. produži pritvor, a da se L.C., I.A., J.V., M.L., S.A., S.M.2, A.D., Ž.D., M.Đ., V.R., T.B., N.M., V.L., N.M.2, A.M., D.Ž., D.M. i Z.G. sudi u odsustvu.

