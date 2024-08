Podgoričan uhapšen zbog nošenja pištolja na plaži

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanske policije uhapsili su M.J. (39) iz Podgorice kod kojeg je pronađen pištolj izbrušenog broja sa municijom u okviru, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su kazali da je policija u Budvi u subotu na jednoj plaži u mjestu Crvena glavica, kontrolom M.J. pronašla pištolj marke Viktor sa šest komada municije u okviru, izbrušenog fabričkog broja.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem je nalogu M.J. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružaja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pregledom vozila M.J. pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je kokain.

Kako se dodaje, tim povodom se tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, izjasnio da se u radnjama M.J. ne stiču elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti iz nadležnosti tog tužilaštva.

„Protiv M.J. biće podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, rekli su iz policije.

