Podgorica i Rožaje učestvovali u Evropskoj nedjelji mobilnosti 2023

Podgorica, (MINA) – Podgorica i Rožaje učestvovali su od 16. do 22. septembra u Evropskoj nedjelji mobilnosti 2023, pridružujući se gradovima i mjestima širom Zapadnog Balkana u organizaciji događaja koji su promovisali aktivnu i inkluzivnu mobilnost.

Organizatori su saopštili da su najznačajniji događaji u Podgorici uključivali sadnju drvoreda radi promocije pješačenja, Džada Fest sa zvaničnim govorima i filmskom projekcijom, biciklističku vožnju za djecu pod nazivom Kidical Mass kao i edukativnu vožnju đaka novim besplatnim linijama gradskog javnog prevoza.

Kako se dodaje, održane su i simulacije saobraćajne bezbjednosti i simulacije kretanja osoba s invaliditetom, radionice o urbanoj mobilnosti za donosioce odluka i analiza Plana održive urbane mobilnosti.

“Nedjelja je završila Danom bez automobila, koji je obuhvatio masovnu biciklističku vožnju i ekološku modnu reviju na mostu Milenijum”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u Rožajama aktivnosti uključivale čišćenje parkova, dane bez automobila, postavljanje stalaka za bicikle, pješačke ture, biciklističke vožnje i akcije čišćenja okoline koje su uključivale učenike srednjih škola, unapređujući osjećaj angažovanosti zajednice i ekološku svijest.

Zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević naglasio je da je urbana mobilnost na visokom nivou prioriteta gradske uprave.

On je najavio niz mjera unapređenje usluge javnog gradskog prevoza, od nabavke novih autobusa, do modernizacije usluge praćenja kretanja autobusa.

Kako je saopšteno, Evropska nedjelja mobilnosti 2023. je kampanja za podizanje svijesti Evropske komisije o održivoj urbanoj mobilnosti.

Aktivnosti posvećene temi Evropske nedjelje mobilnosti podržava Vlada Njemačke putem projekta “Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energija, transport i zaštita klime” (ORF-ETC) koji sprovodi GIZ.

“Cilj događaja je promovisanje ekološki prihvatljivih vidova transporta, kao što su biciklizam i pješačenje, u gradovima koji učestvuju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, svake godine kampanja za podizanje svijesti Evropske komisije usvaja temu kako bi predstavila različite aspekte održive mobilnosti.

