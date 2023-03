Počinje štampanje glasačkih listića

Podgorica, (MINA) – Štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore u Crnoj Gori počeće danas, saopšteno je iz Državne izborne komisije (DIK).

Listići će biti štampani u štampariji Merkator u Bijelom Polju.

Na izborima će učestvovati lideri Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, Nove srpske demokratije Andrija Mandić, Demokrata Aleksa Bečić i Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Na izborima će učestvovati i jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković i influenser Jovan Radulović.

Glasačko pravo na predsjedničkim izborima 19. marta imaju 542.154 građanina.

