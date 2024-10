Počinje nacionalna kampanja o medijskoj pismenosti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija (MKM) pokrenuće nacionalnu kampanju o medijskoj pismenosti, s ciljem podizanja svijesti i jačanja otpornosti građana na dezinformacije, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da MKM kampanju pod nazivom INFO pokreće u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, Vladinom Službom za odnose s javnošću i Britanskom ambasadom u Podgorici.

Kampanja će biti organizovana u okviru Globalne sedmice medijske pismenosti, inicijative Ujedinjenih nacija koja promoviše odgovorno korišćenje medijskih sadržaja u savremenom digitalnom dobu.

„Tehnološki napredak transformisao je način na koji primamo i dijelimo informacije, ali sa povećanom dostupnošću informacija raste i opasnost od dezinformacija, lažnih vijesti i manipulacija“, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, cilj kampanje INFO je da građanima pruži praktične alate za kritičko preispitivanje sadržaja koje konzumiraju.

Ministarka kulture i medija Tamara Vujović istakla je značaj adekvatnih resursa za identifikaciju dezinformacija.

„S obzirom na kontinuirani razvoj tehnologije, od suštinskog je značaja da svim građanima obezbijedimo adekvatne resurse za usvajanje znanja i vještina potrebnih za identifikaciju dezinformacija u onlajn okruženju”, rekla je Vujović.

U tom kontekstu, kako je navela, INFO kontrolna lista će predstavljati važan instrument koji će omogućiti građanima da kritički evaluiraju informacije koje primaju.

Vujović je dodala da će time doprinijeti jačanju medijske pismenosti i otpornosti društva na izazove savremenog informisanja.

Iz Vlade su naveli da je fokus kampanje na osnaživanju građana da preuzmu aktivnu ulogu u borbi protiv dezinformacija, što podrazumijeva provjeru izvora, analiziranje tonova poruka, kao i prepoznavanje potencijalno manipulisane fotografije i video sadržaja.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović istakla je da je digitalna pismenost postala osnovna vještina modernog doba.

„Digitalna pismenost danas je jednako važna kao čitanje i pisanje. Posvećeni smo tome da ove vještine postanu sastavni dio obrazovanja učenika širom zemlje, kako bi mogli sigurno i efikasno da koračaju digitalnim svijetom“, poručila je Jakšić Stojanović.

Ona je naglasila da je unapređenje digitalnih kompetencija važno za budućnost svakog građanina.

Iz Vlade su saopštili da je aktivnost podržala i britanska ambasadorka u Crnoj Gori Don Meken, koja je navela da je zadovoljna saradnjom sa crnogorskom Vladom na toj važnoj inicijativi.

„Kako naši životi postaju sve više digitalni, važno je da građani razumiju i vjeruju informacijama koje dijele. Ponosni smo što sarađujemo sa Vladom na jačanju otpornosti građana na dezinformacije i dezinformacije i lažne informacije,“ naglasila je Meken.

Premijer Milojko Spajić takođe je podržao kampanju, ističući značaj podizanja svijesti o pouzdanosti izvora informacija u cilju zaštite građana od dezinformacija i lažnih vijesti.

„Svi konzumiramo informacije iz različitih izvora. Kako tehnologija otežava prepoznavanje onoga u šta možemo vjerovati, važno je da građanima pružimo alate pomoću kojih će razlikovati činjenice od neistina“, kazao je Spajić.

On je istakao da je jačanje medijske pismenosti ključni korak u borbi protiv dezinformacija.

„Kampanja INFO predstavlja samo prvi korak u dugoročnoj strategiji Vlade Crne Gore, koja će kroz dalja rješenja raditi na jačanju medijske pismenosti građana, omogućavajući im da budu adekvatno informisani i zaštićeni od negativnih uticaja dezinformacija“, navodi se u saopštenju.

