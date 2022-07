Počeo sastanak predstavnika vladajuće većine

Podgorica, (MINA) – Sastanak predstavnika vladajuće većine, na kojem će se razgovarati o potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i opstanku izvršne vlasti, počeo je jutros u zgradi Vlade.

Sastanku prisustvuju premijer Dritan Abazović, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, potpredsjednici Vlade Raško Konjević, Vladimir Joković i Ervin Ibrahimović.

Na sastanku su i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović, predstavnici albanskih stranaka Nik Đeljošaj, Mehmet Zenka i Genci Nimanbegu, kao i lider Liberalne partije Andrija Popović.

Oni će razgovarati o predlogu temeljnog ugovora sa SPC, o kojem bi Vlada sjutra trebalo da se izjasni, i najavi nekih partija da će uskratiti povejrenje Vladi.

