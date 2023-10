Počela nova sjednica, poslanici biraju 44. vladu

Podgorica, (MINA) – U Skupštini Crne Gore počela je prva sjednica drugog redovnog zasijedanja u ovoj godini, na kojoj će poslanici glasati o predlogu mandatara Milojka Spajića za sastav nove vlade.

Spajić je u četvrtak parlamentu dostavio ekspoze i predlog za sastav 44. Vlade.

On je u ekspozeu kao ključne prioritete nove vlade naveo, između ostalog, ubrzanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, rješavanje deblokade pravosuđa, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i unapređenje standarda građana kroz sprovođenje programa Evropa sad 2.0.

Spajić je predložio da Vlada ima tri potpredsjednika, dva resorna potpredsjednika i 17 ministara.

On je predložio da potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove bude Aleksa Bečić, a za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

Srđan Pavićević predložen je za potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, a Nik Đeljošaj za potpredsjednika za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja.

Za potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade i ministra sporta i mladih predložen je Dragoslav Šćekić.

Spajić je predložio da ministar vanjskih poslova bude Filip Ivanović, saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović, a ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Za rukovodioca resora finansija predložen je Novica Vuković, a prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kandidat za ministra pravde je Andrej Milović, rada i socijalnog staranja Naida Nišić, zdravlja Vojislav Šimun, energetike i rudarstva Saša Mujović.

Funkciju ministra unutrašnjih poslova obavljaće Danilo Šaranović, odbrane Dragan Krapović, a turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović.

Ministarka kulture i medija biće Tamara Vujović, dok će resorima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javne uprave rukovoditi Vladimir Joković i Maraš Dukaj.

Za ministra ljudskih i manjinskih prava predložen je Fatmir Đeka.

