Plate niko neće smanjivati, ali ih treba podmirivati iz sopstvene zarade

Podgorica, (MINA) – Povećane plate niko neće vratiti u pređašnje stanje, ali ih treba podmirivati iz sopstvene zarade, a ne kredita, poručio je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

On je na izbornoj tribini u Podgorici istakao da je siguran će se 2. aprila slaviti još jedna velika pobjeda demokratske i evropske Crne Gore.

Đukanović je rekao da u DPS-u žele bolji životni standard za sebe, svoje potomstvo i svakog građanina Crne Gore.

“To je cilj svake ozbiljne politike, da čuvamo stabilnost da bi se mogli razviti. Idemo u Evropu, jer je to provjereno dobra formula za razvoj“, istakao je Đukanović

On je kazao da će pobjedom na predsjedničkim izborima početi da se realizuje jedan od najvažnijih zadataka koji je ta partija postavila pred sobom za naredni petogodišnji period.

Prema riječima Đukanovića, taj zadatak je ubrzan rad na pokretanju novih insvesticija i poslova u Crnoj Gori, kako bi se stvorio veći društveni proizvod, te plate isplaćivale iz realnih izvora, a ne iz kredita.

On je rekao da će Crna Gora u narednih pet godina biti članca Evropske unije.

“Zahvaljujući svemu što ćemo urediti u našoj kući, naši građani treba da imaju prosječnu platu koju imaju građani EU, a na današnji dan to je 1.500 eura i ja vjerujem da je to realno“, poručio je Đukanović.

On je ponovio i da to podrazumijeva čitav niz sinhronozovanih poslova – sniziti poreze i unaprijediti administraciju tako da se omogući efikasnije osnovanje novih biznisa, a samim tim i zapošljavnje građana.

Đukanović je, poručujući da je država jaka onoliko koliko je moćna njena ekonomija, podsjetio na to da se društveni prozvod ne može stvarati tako što se moćne kompanije tjeraju iz zemlje.

Kako je naveo, najbolji primjer za to su Novi duvanski kombinat u Podgorici, Kontejnerski terminal iz Bara, Aman sa Svetog Stefana, te gašenje Montenegro Airlinesa.

Đukanović je rekao da su plate i penzije povećane i da to niko ne osporava, niti želi da vrati u pređašnje stanje.

“Sad treba gledati kako da se one podmiruju iz sopstvene zarade, a ne iz kredita”, kazaoo je Đukanovićm navodeći da se ove godine Crna Gora zadužuje 600 miliona EUR, unutar kojih je 150 miliona predviđeno za izmirivanje plata.

On je rekao da je zlatno fiskalno pravilo da se država ne smije zaduživati za tekuću potrošnju, već da se ona izmiruje iz onoga što je sama stvorila.

“Neupitno je, dakle, da plate treba da ostanu na ovoj visini i da se stvaraju uslovi da se dalje povećavaju, ali moramo pojačati investicije, otvaramo nova radna mjesta, povećavamo društveni proizvod i plate izmirujemo iz svog rada, a ne iz kredita. U tome je razlika između naše i politike naših oponenata“, istakao je Đukanović.

Đukanović je istakao i da povećanje plata nije ispratilo povećanje penzija, što je stvorilo stopu inflacije od 17,2 odsto.

Kako je naveo, to Crnu Goru svrstva među četiri evropske zemlje sa najvišom stopom inflacije.

„Ta inflacija pogađa i one koji nijesu dobili veće penzije, oni su izloženi dvostrukom udaru – udaru inflacije i neadekvatne zdravstvene zaštite. To je mjera odgovornosti prema 120.000 crnogorskih penzionera“, rekao je Đukanović.

On je rekao da ne bježi od odgovornosti za slabosti vlasti koje je predvodio, ali da je u stanju i da ih otkloni.

“Crna Gora ne može dalje izdržati ovu agoniju i zato želimo da interveništemo prvo na predsjedničkim, pa zatim i na parlamentarim izborima”, poručio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS