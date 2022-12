Planiraju da razviju Centar za hraniteljstvo

Podgorica, (MINA) – Dječji dom “Mladost” u Bijeloj planira da, u perspektivi, razvije Centar za hraniteljstvo, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, povodom „Dana otvorenih vrata“, posjetio Dječji dom u Bijeloj.

Kako su pojasnili, “Dan otvorenih vrata“ je tradicionalno prednovogodišnje okupljanje, kada prijatelji Dječjeg doma „Mladost“ posjećuju tu ustanovu i druže se sa korisnicima.

“Adrović je radnu posjetu započeo obilaskom dječjeg doma koji trenutno pruža smještaj za 94 korisnika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Adrović sa upravom Doma razgovarao o prostornim i kadrovskim kapacitetima te ustanove, rješavanju izazova u funkcionisanju ustanove, uslovima smještaja i uslovima rada zaposlenih.

“Djeca su uvijek bila i moraju ostati fokus djelovanja svih nas, a glavno odredište tog djelovanja trebalo bi da bude dobrobit djeteta, njegovo fizičko i mentalno zdravlje i razvoj u skladu sa biološkim potencijalima”, kazao je Adrović.

Iz Ministarstva su kazali da, u skladu sa najboljim interesima djeteta, principom Konvencije o pravima djece koju je potpisala i ratifikovala i Crna Gora, sva djeca i mladi imaju pravo da žive u porodici.

Kako su naveli, u slučajevima kada biološka porodica nije u stanju da se brine o njima, traži se alternativno rješenje, što je u praksi većine zemalja najčešće hraniteljska porodica.

“S tim u vezi, Dječji dom “Mladost” planira u perspektivi da razvije Centar za hraniteljstvo”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Ministarstvo, povodom novogodišnjih praznika, opredijelilo novac za kupovinu poklona za djecu iz Doma “Mladost”.

