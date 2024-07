Pižurica: Detaljno istražiti bojazni iznijete o bezbjednosti Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad Miloš Pižurica pozvao je Upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednosti (ANB) da detaljno istraže informacije koje su iznijete o bezbjednosti bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Iz Đukanovićevog kabineta Vijestima je saopšteno da je Đukanović obavijestio crnogorske nadležne organe da je dobio informaciju da se na njega priprema atentat.

Pižurica je kazao da događaji iz prošlosti upozoravaju da se nijedna informacija o bilo čijoj ugroženosti ne smije shvatiti olako.

“Pozivam Upravu policije i ANB da detaljno istraže bojazni koje su iznijete o bezbjednosti Đukanovića”, naveo je Pižurica na društvenoj mreži X.

