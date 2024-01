Picula: Otvorena pitanja rješavati bez tenzija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Hrvatska moraju nastaviti dobru bilateralnu saradnju i kontinuirano rješavati preostala otvorena pitanja bez nepotrebnih tenzija, poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula.

On se danas sastao sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem u Briselu.

Iz kabineta Picule je saopšteno da je Crna Gora u posljednje vrijeme napravila nekoliko dugo očekivanih iskoraka na svom evropskom putu i da se očekuje pozitivan rezultat na međuvladinoj konferenciji u ponedjeljak u Briselu.

Podsjeća se da je Crna Gora pregovara o članstvu od 2012. godine, ali da je posljednjih šest godina “stagnirala zbog turbulencija na domaćoj političkoj sceni”.

U saopštenju se navodi da je Picula je naglasio Spajiću da je u ovom mandatu institucija Evropske unije (EU), nakon dužeg vremena, došlo do obnove interesa za politiku proširenja, ali puno više zbog geopolitičkih okolnosti, a manje zbog pozitivnih vijesti sa zapadnog Balkana.

“U tom pogledu, EP će aktivno učestvovati u radu na usvajanju Plana rasta za zapadni Balkan koji predviđa finansijsku podršku regiji u iznosu od šest milijardi EUR, a Picula će taj proces predvoditi kao koizvjestilac”, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da u pristupnim pregovorima EU prepoznaje, prije svega, zajedničke interese, ali da države članice prepoznaju i nacionalne interese.

“Crna Gora se graniči samo sa jednom članicom EU – Hrvatskom i zbog toga je od izuzetne važnosti nastaviti dobru bilateralnu suradnju i kontinuirano rješavati preostala otvorena pitanja bez nepotrebnih tenzija”, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta Picule su kazali da je Spajić predstavio dosadašnje rezultate svoje vlade, kao i ambicije da se evropski put Crne Gore intenzivira.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS