Picula: Crna Gora mora da odluči nastavlja li u smjeru EU integracija

Podgorica, (MINA) – Crnogorska politika mora da odluči nastavlja li u smjeru evropskih integracija, ili će postati potrošna roba ruskih i srpskih interesa u regionu, poručio je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Tonino Picula.

On je, povodom izglasavanja nepovjerenja 43. Vladi Crne Gore, na Tviteru /Twitter/ naveo da nijedna vlada, bez pravog i punog demokratskog legitimiteta, ne može sprovoditi obuhvatne i temeljne demokratske reforme.

“Upravljanje približavanjem Evropskoj uniji (EU) nije tehničko pitanje, nego prvorazredni politički proces, koji zahtijeva jasnu podršku bez balansiranja sitnih politikanskih interesa“, istakao je Picula.

To je, kako je naveo, pokazao i sinoćnji pad Vlade Crne Gore, druge koja u prethodne dvije godine nije za ključne proevropske odluke uspijevala osigurati jasnu podršku Skupštine.

„Crnogorska politika mora odlučiti nastavlja li u smjeru evropskih integracija, ili će postati potrošna roba ruskih i srpskih interesa u regionu”, naglasio je Picula.

On je podsjetio da građani Crne Gore i dalje jasno podržavaju članstvo u EU, što, kako je naveo, treba dobiti i jasnu podršku u izborima koji bi odražavali to raspoloženje.

„Takva Skupština i Vlada sigurno će imati i nedvosmislen u podršku EP, kao i moju podršku kao izvjestitelja za Crnu Goru”, poručio je Picula.

