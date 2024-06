Petrić: Milatović i opozicija usaglašeno obesmišljavaju rezoluciju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i opozicija usaglašeno obesmišljavaju usvojenu Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, Mauthauzenu i Dahau, ocijenio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Dražen Petrić.

On je kazao da je Milatović dobro informisan da usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, Mauthauzenu i Dahau nema nikakve veze sa političkom trgovinom žrtvama, već sa sjećanjem na nevino stradale.

„To ga, nažalost, ne obeshrabruje da usaglašeno sa opozicijom obesmišljava usvojenu rezoluciju“, naveo je Petrić u saopštenju.

On je kazao da Rezolucija ne targetira nijedan narod, niti ima ikakve veze sa današnjom Hrvatskom.

„Kao što nema veze ni sa savremenom Austrijom ili Njemačkom, štaviše, odnosi se na zločine koje apsolutno niko ne osporava“, dodao je Petrić.

Prema njegovim riječima, neodrživa je teza da je rezolucija o Jasenovcu reakcija na nedavno usvojenu Rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, iz razloga što je crnogorski parlament već ranije usvojio nekoliko rezolucija o genocidu sa prostora sadašnje i nekadašnje države.

„Ukoliko usvojena rezolucija nije usmjerena ni protiv jednog naroda ili savremene države, jako je zabrinjavajuće što se ignoriše i pokušava obesmisliti princip da se prema svakoj žrtvi uspostavi isti odnos i pijetet“, kaže se u saopštenju.

Petrić je rekao da su u PES-u, iako ta partija ne potencira teme iz prošlosti, spremni da se suoče sa svakom, kada eventualno dođe na dnevni red i da sa istim odnosom osude svaki zločin bez izuzetka.

To, kako je kazao, ne znači da politički trguju, već da su u potpunosti spremni da pruže punu podršku procesuiranju i osudi svih onih koji su u ime Crne Gore vršili ratne zločine.

„Jedino takvim pristupom možemo graditi svijetliju budućnost i pokazati dostojan i principijelan odnos prema prošlosti“, navodi se u saopštenju.

