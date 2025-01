PES: Zalažemo se za funkcionalan budvanski, ali i državni parlament

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) se zalaže za funkcionalan budvanski, ali i državni parlament, i tim povodom ne smije postojati selektivan pristup, poručili su iz te partije.

Iz PES-a su rekli da destrukcija opozicija u državnom parlamentu, izazivanjem haosa u radu skupštinskih odbora, sprečavanjem glasanja budžeta, i drugih važnih zakonskih akata i izvještaja, kreira jako opasnu atmosferu i utiče na svaku vrstu nesigurnosti.

“Stoga, svi politički i društveni akteri koji ukazuju na haos u Budvi, moraju istovremeno preispitati ponašanje opozicije na državnom nivou i zapitati se da li se upravo takvim djelovanjem i sličnim primjerima doprinosi uvođenju jako opasnog trenda blokade rada zakonodavnih tijela širom države”, istakli su iz PES-a.

Oni su kazali da se zalažu za nesmetani nastavak rada u budvanskom parlamentu.

“Bez obzira na revolt građana Budve zbog najave formiranja neprincipijelne većine, gdje će radi nekoliko funkcija Demokratska partija socijalista i opozicija sa državnog nivoa ući u koaliciju sa političkom opcijom koju podržava Milo Božović i sa ideologijom koju su do juče kvalifikovali kao antievropsku i antidržavnu”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su pozvali nadležne organe i tužilaštvo da provjere sve navode i istraže eventualnu umiješanost bezbjednosno interesantnih osoba u događaje u Budvi.

“I bez selektivnosti procesuiraju sve one koji prijete da uruše demokratski, ustavni i zakonski poredak”, dodali su iz PES-a.

Oni su istakli da će insistirati da princip poštovanja propisanih pravila, zakona i nesmetanog funkcionisanja važi i u susret zakazanoj Skupštini Crne Gore, na kojoj će poslanici razmatrati usvajanje budžeta i druge važne zakonske predloge i izvještaje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS