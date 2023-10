Perović: Stabilnost Ukrajine važna za ukupnu evroatlantsku bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nastaviće da podržava ukrajinski narod, imajući u vidu da je stabilnost Ukrajine važna za sveukupnu evroatlantsku bezbjednost, poručio je državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Perović učestvuje na dvodnevnom sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u formatu ministara odbrane, koji se danas i sjutra održava u sjedištu NATO-a u Briselu.

Sastankom, kako su naveli iz tog Vladinog resora, predsjedava generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

„Kompleksna bezbjednosna situacija na evropskom kontinentu ukazala je na važnost kontinuiranog odgovora svih saveznica, koje su tokom proteklih mjeseci demonstrirale zavidan nivo jedinstva, što jasno ukazuje na odlučnost Alijanse da se suprotstavi svim bezbjednosnim izazovima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se ministri odbrane danas prvi put sastali u okviru Savjeta NATO – Ukrajina, formiranog na nedavno održanom samitu u Viljnusu, kako bi se bliže upoznali sa aktuelnom situacijom na terenu i donijeli odluke neophodne za nastavak pružanja konkretnih vidova podrške Ukrajini.

„Ministri su poslali jasnu i nedvosmislenu poruku da sve saveznice stoje čvrsto uz Ukrajinu u njenim nastojanjima da očuva teritorijalni integritet i suverenitet“, rekli su iz Ministarstva.

Perović je naglasio da je protekli samit označio novo poglavlje u odnosima sa Ukrajinom, budući da će odluke donijete tom prilikom trasirati pravac buduće saradnje Alijanse sa tom zemljom.

On je istakao važnost donošenja višegodišnjeg paketa podrške i kazao da će saveznice u predstojećem periodu nastaviti da pružaju, kako političku, tako i neophodnu praktičnu pomoć Ukrajini.

Perović je, u tom konteksu, naglasio da je Crna Gora do sada uputila značajna sredstva za pomoć toj zemlji.

„Takođe, istakao je da ćemo i u narednom periodu nastaviti da podržavamo ukrajinski narod, a imajući u vidu da je stabilnost Ukrajine od važnosti za sveukupnu evroatlantsku bezbjednost“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je u sjedištu Alijanse, uoči sastanka ministara odbrane, održan i sastanak Kontakt grupe za podršku Ukrajini, koju predvode Sjedinjene Američke Države.

„To je, takođe, bila prilika da se, shodno izvršenim procjenama, sagledaju modaliteti dalje pomoći Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS