Peričić: Hitno ispitati okolnosti trovanja radnika Port od Adria

Podgorica, (MINA) – Vijest da je 58 radnika kompanije Port od Adria otrovano olovom je zabrinjavajuća, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i poručili da se nadležni državni organi moraju pozabaviti tim i pitanjem zaštite životne sredine u zoni Luke Bar.

Odbornik DPS-a u Skupštini opštini Bar, Emir Peričić, rekao je da je njihov odborniki klub prije više od godinu pokrenuo pitanje neadekvatnih mjera zaštite i zdravlja lučkih radnika, ali i okolnih naselja i uticaja na životnu sredinu u Baru, zbog nedovoljnih mjera zaštite prilikom rada sa opasnim teretima i njihovog neadekvatnog pretovara.

“Ovakve informacije koje danas imamo su samo potvrda da su se ovim pitanjem svi nadležni inspekcijski organi morali pozabaviti mnogo ranije, i da su se ovakve i slične situacije morale spriječiti”, istakao je Peričić u saopštenju.

Kako je dodao, još je poraznija činjenica da nadležni državni organi već danima ćute, dok se na desetine radnika i njihove porodice suočavaju sa zdravstvenim problemima i sa pitanjima šta i kako dalje.

“Sve to posebno u svijetlu činjenice da zdravstveni sistem naše države nije spreman za evenualno pružanje zdravstvene zaštite i liječenje potencijalnih oboljenja izazvanih trovanjem olovom”, naveo je Peričić.

On je kazao da ne žele da okrivljuju bilo koga u ovom trenutku.

“Međutim, ovdje je očigledno da su svi subjekti u lancu organizovanja ovih poslova zakazali i učinili određene propuste”, ocijenio je Peričić.

On je rekao da će DPS insistirati da se javno učine dostupnim svi podaci Centra za ekotoksikološka ispitivanja o svim mjernim mjestima na kojima se mjeri indeks kvaliteta vazduha.

“Kao i to da nadležne zdravstvene ustanove Crne Gore u saradnji sa zdravstvenim institucijama u inostranstvu obezbijede besplatne preglede svim zaposlenim za koje se utvrdi prisustvo teških metala, da se utvrdi stepen trovanja i preduzmu dalje mjere i evenutalno liječenje, za šta iskreno vjerujemo i nadamo se da neće biti potrebno”, dodao je Peričić.

On je poručio da će nastaviti da se bave ovim pitanjem i da će, nakon dostavljanja rezultata, tražiti utvrđivanje eventualne odgovornosti svih subjekata u lancu organizovanja poslova.

“Jer je to jedini način da sačuvamo prvo i prioritetno zdravlje lučkih radnika, a onda i sredinu u kojoj živimo i druge stanovnike naše opštine koji žive u okolnim naseljima”, zaključio je Peričić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS